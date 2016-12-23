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В Турции состоялся показ кинокартины "Уркун"

Источник:
http://kabar.kg/science-and-cu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399103-ru.html

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23 декабря 2016, 16:51       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Стамбуле состоялся показ кинокартины "Уркун". Об этом сообщили в пресс-службе МИДа КР.
По их информации, показ фильма состоялся 20 декабря при поддержке мэрии города Стамбул и Союза Муниципалитетов Тюркского Мира (СМТМ).
"В данном мероприятии приняли участие создатели фильма Мухтарбек Атаналиев и Эрлан Жамгырчиев. Для показа вышеупомянутой картины широкой аудитории зрителей местные органы власти предоставили кинозал в культурном центре Зейтинбурну на безвозмездной основе", - сообщили в пресс-службе.
На данное мероприятие были приглашены депутаты Жогорку Кенеша КР, граждане КР, проживающие в г. Стамбул, официальные лица города Стамбул.
Также в ходе указанного мероприятия директором Иссык-Кульского государственного историко-культурного музея-заповедника Г.Алымкожоевой была проведена выставка картин, посвященная 100-летию событий 1916 год.

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