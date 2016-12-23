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Кыргызстанец сменил имя и фамилию, чтобы попасть в Россию, и получил три месяца колонии-поселения

Источник:
http://24.kg/kriminal/42244_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399102-ru.html

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23 декабря 2016, 16:22       Комментарии

В Новосибирской области России суд приговорил гражданина Кыргызстана к трем месяцам колонии-поселения за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили российские СМИ.
По информации прокуратуры региона, желая продолжить трудовую деятельность на территории РФ, гражданин Юсупжанов, которому запретили въезд в страну, получил новый паспорт гражданина КР. В нем он изменил имя и фамилию на Рустама Абдурашитова.
После пересечения границы его задержали и отдали под суд.

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