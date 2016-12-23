Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На посту "Сосновка" скопилось около 250 автомашинНа посту "Сосновка" скопилось около 250 автомашинВ Кыргызстане более 8 тысяч семей в "трудной жизненной ситуации"В Кыргызстане более 8 тысяч семей в "трудной жизненной ситуации"

МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42245_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399101-ru.html

Похожие новости

Лавина на 198 км автодороги Бишкек—Ош снесла в реку 2 автомашины, жертв нет, - Минтранс

На автодороге Бишкек – Ош внедорожник упал в пропасть, погиб ребенок

Дорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасно

В Бишкеке на дороге водители устроили разборку, один из них выстрелил

В столице Кыргызстана стреляли в водителя

23 декабря 2016, 16:25       Комментарии

МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным автодорогам без острой необходимости. Об этом написала пресс-служба ведомства.
По ее данным, на автодороге Бишкек - Ош лавины сошли в четырех местах: на 226-м и 198-м километрах и дважды - на 224-м.
Как сообщается, дорожники расчищают трассу.
В связи со сходом лавин 23 декабря с 10.00 введено ограничение проезда с поста "Сосновка" (Чуйская область, Жайылский район), на постах "Арал" (Джалал-Абадская область, Токтогульский район), "ДЭУ" (город Кара-Куль Джалал-Абадской области).
23-24 декабря в связи с осадками в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы, накат и гололедные явления на автодорогах: Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу - 121-138 километры, Ала-Бель, ущелье Чычкан - 198-265 км), Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу (65-90 км), Ала-Бука - Каныш-Кыя (65-90 км), Каныш-Кыя - Кызыл-Адыр (75-82 км), Красная Горка - Ак-Таш (1-4 км), Нарын - Казарман (на участке Ийри-Суу - 42-44 км, перевал Кара-Кая - 67-94 км), Каракол - Энильчек (Чон-Ашуу - 45-92 км) и Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Суек - 60-68 километры).
По данным ведомства, на горных автодорогах в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях развернуты пункты обогрева. На местах управления МЧС Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областей и городов Бишкека и Оша проводят среди населения разъяснительную работу об угрозе схода снежных лавин.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум