МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным дорогам

23 декабря 2016, 16:25 Комментарии

МЧС КР рекомендует водителям воздержаться от поездок по горным автодорогам без острой необходимости. Об этом написала пресс-служба ведомства.

По ее данным, на автодороге Бишкек - Ош лавины сошли в четырех местах: на 226-м и 198-м километрах и дважды - на 224-м.

Как сообщается, дорожники расчищают трассу.

В связи со сходом лавин 23 декабря с 10.00 введено ограничение проезда с поста "Сосновка" (Чуйская область, Жайылский район), на постах "Арал" (Джалал-Абадская область, Токтогульский район), "ДЭУ" (город Кара-Куль Джалал-Абадской области).

23-24 декабря в связи с осадками в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы, накат и гололедные явления на автодорогах: Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу - 121-138 километры, Ала-Бель, ущелье Чычкан - 198-265 км), Мырза-Аке - Кара-Кульджа - Алайкуу (65-90 км), Ала-Бука - Каныш-Кыя (65-90 км), Каныш-Кыя - Кызыл-Адыр (75-82 км), Красная Горка - Ак-Таш (1-4 км), Нарын - Казарман (на участке Ийри-Суу - 42-44 км, перевал Кара-Кая - 67-94 км), Каракол - Энильчек (Чон-Ашуу - 45-92 км) и Барскоон - Ак-Шыйрак (перевал Сары-Мойнок и Суек - 60-68 километры).

По данным ведомства, на горных автодорогах в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях развернуты пункты обогрева. На местах управления МЧС Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской областей и городов Бишкека и Оша проводят среди населения разъяснительную работу об угрозе схода снежных лавин.