В Бишкеке появился новый главный архитектор

23 декабря 2016, 16:49 Комментарии
Исполняющим обязанности начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" назначен Асхат Тулебердиев.
По данным пресс-службы столичного муниципалитета, мэр Албек Ибраимов подписал распоряжение.
Ранее Асхат Тулебердиев занимал должность первого заместителя начальника Бишкекглавархитектуры, начальника центра проектно-консультационных услуг "Единое окно".
Напомним, бывший начальник МП Бактыбек Абдиев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.