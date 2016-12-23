Визит президента Ирана в Кыргызстан станет важным событием в развитии и укреплении отношений между странами, - С.Жээнбеков

23 декабря 2016, 16:15 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков23 декабря встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства. "Ваш визит в Кыргызстан станет важным событием в деле дальнейшего развития и укрепления отношений между нашими дружественными странами", - отметил премьер, приветствуя Х.Роухани.

По словам С.Жээнбекова, Кыргызстан придает приоритетное значение и выступает за наращивание дружественных отношений с Ираном.

"Наша политика всегда была направлена на укрепление добрососедских отношений со всеми близлежащими странами. Визит президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Исламскую Республику Иран в прошлом году имел большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал Х.Роухани, подчеркнув, что Иран уделяет внимание развитию партнерских отношений с Кыргызстаном.

Кроме того, премьер отметил, что направление культурно-гуманитарного сотрудничества является наиболее активной сферой взаимодействия и стимулирующим фактором развития кыргызско-иранских связей.

Глава правительства выразил благодарность за участие спортивной делегации Ирана во Вторых Всемирных играх кочевников и отметил, что подобные мероприятия служат сближению народов, развитию добрых отношений и укреплению взаимопонимания между народами.

В завершение он отметил, что официальный визит президента Ирана в Кыргызстан станет важным событием в развитии и укреплении взаимовыгодных всесторонних отношений между странами и будет способствовать их дальнейшему укреплению.