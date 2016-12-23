Асхат Тулебердиев назначен и.о. главы Бишкекглавархитектуры

23 декабря 2016, 16:29 Комментарии
Исполняющим обязанности начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" назначен Тулебердиев Асхат Темирбекович. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Албек Ибраимов. Как сообщает 23 декабря пресс-служба мэрии Бишкека, ранее А.Тулебердиев занимал должность первого заместителя начальника МП "Бишкекглавархитектура", начальника центра проектно-консультационных услуг "Единое окно", МП "Бишкекглавархитектура".
Исполняющего обязанности начальника коллективу представил вице-мэр Бакыт Дюшембиев.