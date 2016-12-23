Кыргызстанец проведет три месяца в колонии-поселения в Новосибирске

23 декабря 2016, 16:22 Комментарии

Обской городской суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызстана Рустама Абдурашитова, обвиняемого в незаконном пересечении границы РФ, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что 16 марта 2016 года УФМС России по Краснодарскому краю запретил въезд в РФ гражданину Кыргызстана Фархаду Юсупжанову до 13 июля 2019 года.

"Желая продолжить трудовую деятельность на территории РФ, Юсупжанов обратился в компетентные органы Кыргызской Республики и получил новый паспорт на установочные данные Рустама Абдурашитова, и после этого пересек государственную границу РФ", – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по статье "пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен" УК РФ.

Суд приговорил Абдурашитова к 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.