В Кыргызстане более 8 тысяч семей в "трудной жизненной ситуации"

23 декабря 2016, 16:23 Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане выявлено 8089 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Уточняется, что большая часть таких семей находятся в Чуйской области - 1195. Таких семей меньше всего в Бишкеке - 474.

Всего по республике:

<li>Чуйская область - 1 195</li><li>Ошская область – 1 121 </li><li>Джалал-Абадская область – 1 087 </li><li>Иссык-Кульская область – 1 046 </li><li>Баткенская область – 955 </li><li>Таласская область – 812 </li><li>Нарынская область – 797 </li><li>г. Ош – 602 семьи,</li><li>г. Бишкек – 474 семьи.</li>

По каждой такой семье ведется индивидуальная работа. К настоящему моменту министерство совместно с территориальными органами помогло каждой четвертой семье.