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В Кыргызстане более 8 тысяч семей в "трудной жизненной ситуации"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352662_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399094-ru.html

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Больше всего семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили в Чуйской области – МТСР

23 декабря 2016, 16:23       Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане выявлено 8089 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.
Уточняется, что большая часть таких семей находятся в Чуйской области - 1195. Таких семей меньше всего в Бишкеке - 474.
Всего по республике:
<li>Чуйская область - 1 195</li><li>Ошская область – 1 121 </li><li>Джалал-Абадская область – 1 087 </li><li>Иссык-Кульская область – 1 046 </li><li>Баткенская область – 955 </li><li>Таласская область – 812 </li><li>Нарынская область – 797 </li><li>г. Ош – 602 семьи,</li><li>г. Бишкек – 474 семьи.</li>
По каждой такой семье ведется индивидуальная работа. К настоящему моменту министерство совместно с территориальными органами помогло каждой четвертой семье.

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