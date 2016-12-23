Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу в Бишкеке

23 декабря 2016, 16:19 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров выступит в столице Кыргызстана со своим шоу "Я". Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании "Филипп Киркоров продакшн".

Артист гастролирует с новым шоу по России и ряду стран. В Бишкеке концерт состоится 24 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. Как сообщили организаторы (одно из международных ивент-агентств) на страничке в Facebook, планируется грандиозное шоу с рекордным бюджетом, сотнями костюмов и декораций, в котором задействована команда сильнейших специалистов.

Постановщик представления - режиссер с мировым именем Франко Драгоне, придумавший 12 программ для легендарного Цирка дю Солей. Именно он поставил шоу Селин Дион в Лас-Вегасе, которое позже стало одним из самых продаваемых в истории.

"Тонны техники, уникальная сцена-трансформер, лифты, сотни костюмов, десятки человек за сценой и 75 на ней, светодиодные экраны нового поколения с ослепительной 3D-графикой - у каждой песни свой уникальный рисунок. Чего стоит один только фонтан... Бишкекчан ожидают хиты и новые произведения, два с половиной часа живого звука", - говорится в описании концерта.

По словам организаторов, шоу "Я" - это небывалый эксперимент. Танцоров из почти полутора тысяч желающих отобрали лично Франко Драгоне и хореограф-постановщик Тони Тесто, работавший с Кайли Миноуг, Бритни Спирс и Дженнифер Лопез.