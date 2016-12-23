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Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399093-ru.html

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23 декабря 2016, 16:19       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров выступит в столице Кыргызстана со своим шоу "Я". Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании "Филипп Киркоров продакшн".
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