Пуля изувечила лицо — врач о пострадавшем при стрельбе в центре Бишкека

23 декабря 2016, 16:31 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Пуля попала в правую часть лица пострадавшего при стрельбе в центре Бишкека, глаз не задет, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава челюстно-лицевого отделения Нацгоспиталя Алмазбек Кулназаров.

В пятницу в 11.30 на улице Московской произошел конфликт между водителями двух машин, которые не поделили дорогу. Один мужчина, по информации очевидца, был ранен в лицо из травматического пистолета.

По словам Кулназарова, пострадавшего привезла карета скорой помощи.

"Пуля попала в правую щеку, глаз не задет. На ране есть инфекция, поэтому ее еще не зашивали. Оказали первую медицинскую помощь. Пострадавший сознание не терял, отвечает на все вопросы", - рассказал врач.

Он добавил, что раненого прооперируют в течение 2-3 дней.

Милиция пока не сообщает подробности инцидента.