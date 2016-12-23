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Пуля изувечила лицо — врач о пострадавшем при стрельбе в центре Бишкека

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399092-ru.html

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23 декабря 2016, 16:31       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Пуля попала в правую часть лица пострадавшего при стрельбе в центре Бишкека, глаз не задет, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава челюстно-лицевого отделения Нацгоспиталя Алмазбек Кулназаров.
В пятницу в 11.30 на улице Московской произошел конфликт между водителями двух машин, которые не поделили дорогу. Один мужчина, по информации очевидца, был ранен в лицо из травматического пистолета.
По словам Кулназарова, пострадавшего привезла карета скорой помощи.
"Пуля попала в правую щеку, глаз не задет. На ране есть инфекция, поэтому ее еще не зашивали. Оказали первую медицинскую помощь. Пострадавший сознание не терял, отвечает на все вопросы", - рассказал врач.
Он добавил, что раненого прооперируют в течение 2-3 дней.
Милиция пока не сообщает подробности инцидента.

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