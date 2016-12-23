Глава ТПП Ирана: "Между Ираном и Кыргызстаном имеется огромный неиспользуемый потенциал"

23 декабря 2016, 15:54 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Между Ираном и Кыргызстаном имеется огромный неиспользуемый потенциал. Об этом сегодня заявил председатель Торгово-промышленной палаты Ирана Голам Хусейн Шафеи.

По его словам, поле для сотрудничества между двумя странами огромно. "Но, к сожалению, нам не удалось до сих пор воспользоваться этим потенциалом. Есть много возможностей для сотрудничества между нашими странами, они разнообразны и их потенциал очень велик. Мы должны укрепить наши связи в области туризма, продуктов питания, ветеринарии, сельского хозяйства, разработки рудники, предоставления технических услуг, добычи золота, строительства и фармацевтики. И особенно укрепить сотрудничество в области малого и среднего бизнеса", - сказал Шафеи.

Как он отметил, Иран приступил к новому этапу экономического процветания. Сейчас во всем мире обращают внимание на иранскую экономику. "Мы в рамках сегодняшней встречи должны максимально воспользоваться открывающимися перед нами возможностями и сделать наше сотрудничество еще более прочным", - заявил глава ТПП Ирана.

"Переговоры, которые провели наши президенты, могут открыть новый уровень наших экономических отношений. Самое главное - максимально суметь воспользоваться этой возможностью. Наше законодательство и также законодательство КР ориентировано на свободную экономику. И для нас очень привлекательно, что ваше законодательство позволяет производить у вас продукцию и затем экспортировать их в страны ЕАЭС", - сказал Шафеи и отметил, что на этом пути есть непростые барьеры, устранение которых приведет к достижению двусторонних экономических целей.