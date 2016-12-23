Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кулматов и его баснословная зарплата раздражают парламентскую оппозициюКулматов и его баснословная зарплата раздражают парламентскую оппозициюМеждународный аэропорт "Ош" работает в штатном режимеМеждународный аэропорт "Ош" работает в штатном режиме

Пограничники-кинологи совершенствуют мастерство

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399089-ru.html

Похожие новости

Внесение изменений в Конституцию - разумное решение на пути к совершенству

Глава НИСИ: "Внесение поправок в Конституцию - разумное решение на пути к совершенству"

Пианистка из КР заняла 2 место на Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства "Играем Слонимского"

ЕЭК совершенствует систему информирования по чувствительным промышленным товарам

Счетная палата КР совершенствует процесс планирования аудитов и оценки деятельности сотрудников

23 декабря 2016, 16:04       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В период с 23 ноября по 22 декабря 2016 г. на базе кинологического центра Государственной пограничной службы (ГПС) КР проводился курс подготовки младших специалистов кинологии. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
Программа обучения была направлена на повышение уровня профессиональной подготовки пограничников-кинологов.
Для эффективного освоения учебного курса военнослужащим была предоставлена возможность самостоятельного выбора служебных собак, исходя из их характера и специфических особенностей, необходимых для выполнения служебных задач.
По итогам курса специалисты кинологии получили знания и опыт работы со своими служебными собаками, что в перспективе позволит им и их питомцам качественно и эффективно выполнять задачи по охране и защите государственной границы.
По завершении курса военнослужащие, успешно прошедшие контрольные испытания, были направлены по местам дислокации, где их служебные собаки будут нести службу в зависимости от направления подготовки: применяться для задержания нарушителей госграницы, обнаружения взрывчатых, наркотических веществ и их прекурсоров, а также выполнения сторожевых и караульных функций.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум