Пограничники-кинологи совершенствуют мастерство

23 декабря 2016, 16:04 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В период с 23 ноября по 22 декабря 2016 г. на базе кинологического центра Государственной пограничной службы (ГПС) КР проводился курс подготовки младших специалистов кинологии. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Программа обучения была направлена на повышение уровня профессиональной подготовки пограничников-кинологов.

Для эффективного освоения учебного курса военнослужащим была предоставлена возможность самостоятельного выбора служебных собак, исходя из их характера и специфических особенностей, необходимых для выполнения служебных задач.

По итогам курса специалисты кинологии получили знания и опыт работы со своими служебными собаками, что в перспективе позволит им и их питомцам качественно и эффективно выполнять задачи по охране и защите государственной границы.

По завершении курса военнослужащие, успешно прошедшие контрольные испытания, были направлены по местам дислокации, где их служебные собаки будут нести службу в зависимости от направления подготовки: применяться для задержания нарушителей госграницы, обнаружения взрывчатых, наркотических веществ и их прекурсоров, а также выполнения сторожевых и караульных функций.