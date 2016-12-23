Больше всего семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили в Чуйской области – МТСР

23 декабря 2016, 16:16 Комментарии
Бишкек, 23 декабря /Кабар/. С начала года в Кыргызстане выявлено 8 089 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.
По их информации, наибольшее количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявлено, в Чуйской области - 1 195. За ней идут:
Ошская область - 1 121 семья,
Жалал-Абадская область - 1 087 семей,
Иссык-Кульская область - 1 046 семей,
Баткенская область - 955 семей,
Таласская область - 812 семей,
Нарынская область - 797 семей,
г.Ош - 602 семьи,
г.Бишкек - 474 семьи.
Территориальные управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития совместно с территориальными государственными органами помогли преодолеть трудности каждой четвертой семье. По остальным работа продолжается в рамках утвержденных Индивидуальных планов защиты ребенка и Индивидуальной работы с семьей.