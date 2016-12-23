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Подозреваемого в теракте на ярмарке в Берлине застрелили в Милане

Источник:
http://24.kg/kriminal/42240_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399087-ru.html

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