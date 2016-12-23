Текст совместного заявления президентов Кыргызстана и Ирана по итогам визита Х.Роухани в КР

23 декабря 2016, 15:58 Комментарии

С 22 по 23 декабря 2016 года по приглашению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева состоялся официальный визит президента Ирана Хасана Роухани в Кыргызскую Республику. Президент Кыргызстана и президент Ирана в теплой искренней дружественной обстановке провели плодотворный, направленный на углубление и укрепление двусторонних отношений обмен мнениями по дальнейшим перспективам кыргызско-иранского сотрудничества.

Кыргызская Республика и Исламская Республики Иран высоко оценили достигнутые за 24 года со дня установления дипломатических отношений результаты развития межгосударственного сотрудничества в различных областях и подтвердили важность дальнейшего наращивания многопланового взаимодействия между двумя странами.

Отмечая глубокую и предметную содержательность проведенных переговоров, и выражая уверенность в том, что итоги официального визита президента Ирана в КР придадут новый импульс развитию кыргызско-иранского сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных организаций, стороны заявили о нижеследующем:

1. Главы государств особо подчеркнули, что нынешний визит президента Исламской Республики Иран доктора Хасана Роухани в Кыргызскую Республику является свидетельством взаимного стремления государств углублять взаимосвязи в различных сферах двустороннего сотрудничества, и что кыргызско-иранские отношения, основаны на давних традициях дружбы, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

2. Стороны подтвердили готовность и впредь продолжать политический диалог на основе взаимовыгодного партнерства и укреплять механизмы проведения между двумя странами взаимных визитов и встреч на высоком уровне, вести постоянный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с целью максимального использования существующего потенциала двух стран для развития и углубления отношений.

3. Стороны выразили намерение укреплять межпарламентские связи и продолжить практику развития постоянных контактов обменов между депутатскими группами дружбы парламентов двух стран.

4. Стороны отмечая совпадение и близость позиций по многим актуальным международным вопросам, подчеркнули важность углубления взаимодействия двух стран на международной арене, в том числе в рамках ООН, ШОС, ОИС, ОЭС и других международных и региональных организаций.

5. Стороны решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях и отмечают недопустимость отождествления терроризма с какой-либо нацией, культурой или религией. Выразили обеспокоенность распространением деятельности террористических и экстремистских группировок как ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, Аль-Каида и других в регионе Ближнего Востока и осудили их бесчеловечные преступления в Сирии и Ираке.

6. Стороны договорились усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотических веществ, торговлей людьми и незаконной миграции и дали указание соответствующим ведомствам двух стран активизировать контакты по вышеуказанным направлениям.

В этой связи стороны приветствовали подписанный между Государственной службой финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики и Центром финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег Исламской Республики Иран "Меморандума о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма" в мае 2016 года в городе Бишкек.

7. Кыргызская сторона поддержала реализуемые инициативы Е.П. доктора Хасана Роухани, президента Исламской Республики Иран под названием "Мир против насилия и экстремизма (WAVE)" по борьбе с экстремизмом и насилием в рамках ООН, которая была утверждена резолюцией A/RES/68/127, от 18 декабря 2013 года Генеральной Ассамблее ООН.

8. Кыргызская Республика приветствует реализацию исторического совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который обеспечит исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, позволит значительно укрепить региональную и международную безопасность, позитивно отразится на экономическое и социальное развитие стран региона, а также откроет новые перспективы для дальнейшего развития кыргызско-иранского взаимовыгодного сотрудничества.

9. Стороны подчеркивая важность роли регионов свободных от ядерного оружия в различных точках мира, в том числе в Центральной Азии, и важность содействия разоружению и режима нераспространения ядерного оружия, выразили свою решительную поддержку выдвинутой Ираном в 1974 году идеи о создании зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость принятия глобальных мер в этом направлении.

10. Стороны выразили уверенность, что будущее членство Ирана в ШОС будет содействовать усилению общего потенциала Организации и в этой связи кыргызская сторона поддерживает намерение Ирана стать полноправным членом ШОС.

11. Стороны поддержали деятельность Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и подчеркнули важность взаимного сотрудничества стран-участниц, и особенно Кыргызской Республики и Исламской Республики Иран в повышении роли ОЭС и реализации достигнутых соглашений в рамках данной Организации.

12. Стороны намерены продолжать совместные усилия, направленные на повышение динамики и обеспечение долгосрочной устойчивости двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В этих целях Стороны договорились о следующем:

- предпринимать практические меры по содействию росту двустороннего товарооборота, принятию мер по обеспечению баланса в показателях двусторонней торговли, урегулированию таможенных и иных торговых правил с учетом членства КР в ЕАЭС;

- предпринимать практические меры по улучшению инвестиционного климата для взаимных инвестиций Сторон, поощрять своих граждан, предпринимателей и инвесторов для инвестирования в экономику Сторон;

- активизировать работу Межправительственной кыргызско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и в рамках Комиссии координировать и решать проблемы, возникающие в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также совместными усилиями продвигать и реализовывать крупные проекты, представляющие взаимный интерес;

13. Стороны высоко оценили итоги 11-го заседания кыргызско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведенного 12 мая 2016 г. в Кыргызстане и подчеркнули важность реализации достигнутых договоренностей.

14. Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность привлечения иранских предприятий на территории КР в соответствии с внутренними законодательствами двух стран. При этом кыргызская сторона предлагает изучить привлечение передовых технологий и инвестиции в области полезных ископаемых, строительных материалов, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Иранская сторона выражает готовность изучить предложения кыргызской стороны.

15. Стороны подтвердили важность углубления торгово-экономического сотрудничества и принятия практических мер для способствования увеличения объема взаимной торговли. Стороны призвали представителей деловых кругов двух стран максимально использовать благоприятные условия, основанные на высоком уровне двусторонних политических отношений и соответствующей договорно-правовой базе. Стороны приветствовали проведение кыргызско-иранского бизнес-форума в рамках официального визита президента ИРИ в КР.

16. Стороны продолжат сотрудничество в сфере развития туризма в Кыргызской Республике, включая сотрудничество по вопросам развития и инвестирования в туристическую инфраструктуру Кыргызской Республики.

17. Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, в области науки и техники, будут продвигать совместные научно-исследовательские проекты, способствовать сотрудничеству и обмену между научными учреждениями и вузами двух стран.

18. Стороны исходя из долгосрочных целей развития и укрепления кыргызско-иранских отношений на уровне соответствующих экономических ведомств двух стран разработали и подписали Программу долгосрочного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран до 2026 года.

19. Стороны подчеркнули важность возобновления прямых авиарейсов между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран, подтвердили твердое намерение и выразили надежду на практическую реализацию данного важного вопроса в самое ближайшее время.

20. Иранская сторона выразила заинтересованность в инвестировании крупных гидроэнергетических проектов в Кыргызстане, в этой связи иранской компании "TANA Energy management Company" рекомендовано активизировать свою деятельность в Кыргызстане на основе подписанного с ОАО Национальной энергетической холдинговой компанией КР "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере малой гидроэнергетики" в рамках 11-заседания кыргызско-иранского МПК в мае 2016 года в Бишкеке.

21. Стороны высоко оценили сотрудничество между Торгово-промышленными палатами и поручили принять меры к расширению бизнес контактов. И рекомендовали активно реализовать "Меморандум о создании Совместного инвестиционного Совета", подписанного между Агентством по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР и Организацией по инвестициям, экономической и технической помощи ИРИ в рамках 11- го заседания кыргызско-иранского МПК в мае 2016 года в Бишкеке.

22. Стороны будут прилагать усилия по созданию благоприятных условий для развития прямых контактов между кыргызскими и иранскими деловыми кругами и стимулировать частный сектор торгово-экономического сотрудничества двух стран.

23. Иранская сторона также выразила готовность изучить ранее переданные кыргызской стороной проекты в сфере сельского хозяйства и строительства водозаборных объектов на территории Кыргызстана и провести экспертные встречи по проектам.

24. Иранская сторона еще раз подтвердила готовность оказать помощь и содействие в транзите продуктов сельского хозяйства и другой промышленной продукции Кыргызской Республики на мировые рынки через свои территории и порты в Персидском Заливе.

25. Стороны подтвердили намерение создавать условия и стимулировать контакты между регионами двух стран для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

26. Стороны выразили уверенность в том, что визит президента ИРИ в Кыргызстан станет мощным импульсом в развитии политического диалога, торгово-экономических и межрегиональных отношений, способствуя их выводу на качественно новый уровень.

27. Президент Исламской Республики Иран доктор Хасан Роухани поблагодарил президента Кыргызской Республики А.Атамбаева и народ Кыргызстана за оказанный иранской делегации теплый прием и гостеприимство, а также пригласил президента Кыргызской Республики посетить Иран с официальным визитом в любое удобное для него время. В свою очередь президент Кыргызской Республики А.Атамбаев выразил благодарность и признательность за приглашение посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран, сроки которого будут согласоваться по дипломатическим каналам.