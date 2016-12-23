Кулматов и его баснословная зарплата раздражают парламентскую оппозицию

23 декабря 2016, 16:06 Комментарии

Глава Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов получает зарплату в 15 тысяч долларов США. Об этом было заявлено сегодня на заседании фракции "Ата-Мекен".

Парламентарии считают, что РКФР не принес столько пользы обществу и стране, чтобы руководство фонда назначало само себе финансовое вознаграждение в непомерных размерах. Депутаты были очень раздосадованы тем, что Кубанычбек Кулматов не явился в парламент, чтобы поговорить на эту тему.

Между тем сами атамекеновцы договорились до того, что если Российско-Кыргызский фонд развития не приносит стране пользу, то его лучше ликвидировать. Потому как ни одно предприятие такого масштаба не может работать исключительно в пользу его руководителя.

Кстати, нарекания звучат не только по этому поводу. Все дружно начали вспоминать деятельность Кулматова на посту председателя Таможенной службы и в должности мэра Бишкека. Положительных итогов не много, а вот скандалов всегда было достаточно. До сих пор ходят легенды о серых схемах при перемещении товаров через границу. На этих делах, по неофициальным данным наживались миллионные состояния. Может быть, поэтому меньше, чем за 15 тысяч долларов в месяц Кулматов работать нигде и не хочет?

А что говорить о его пребывании в должности столичного градоначальника. Вспоминать что-то хорошее и полезное можно долго, но и безуспешно. В историю Кулматов-мэр вошел, как самый слабый руководитель столицы. Отсюда и рейтинги на нулевой отметке, и недовольство со стороны общественности. Когда дел хороших не видно и отсутствуют результаты работы, начальник заслуженно попадает в немилость гражданам.

Непонятно и то, почему Кулматов, считает, что его зарплата составляет коммерческую тайну. Разве государство не может проверить, как расходуются деньги, которые республика получила в помощь от России для адаптации экономики к условиям ЕАЭС? "Кулматов говорит, что это международный фонд и перед парламентом не обязан отчитываться. Как он может так говорить, получая зарплату в 15 тыс. долларов?" - возмущаются атамекеновцы.

Позиция фонда по этому вопросу кажется не совсем конструктивной. Там заявляют, информация о заработной плате сотрудников РКФР не подлежит разглашению. Значит, есть что скрывать и что прятать. И выглядит все это очень некрасиво.