Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболуБишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболуМДС: надо определиться с фискальной политикой, а потом доработать Налоговый кодексМДС: надо определиться с фискальной политикой, а потом доработать Налоговый кодекс

Лавина снесла две грузовые машины на трассе Бишкек — Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399081-ru.html

Похожие новости

На посту "Сосновка" скопилось около 100 большегрузовых автомашин и 150 легковых автомашин - МЧС

В Ошской области автомашина сорвалась с 35-метровой скалы

Бишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболу

Трасса Бишкек - Ош закрыта из-за схода снежных лавин

Лавина на 198 км автодороги Бишкек—Ош снесла в реку 2 автомашины, жертв нет, - Минтранс

23 декабря 2016, 15:39       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Еще одна лавина сошла на трассе Бишкек - Ош в Жайыльском районе Чуйской области, сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, объем снежной массы, сошедшей на 198-м километре дороги, составляет 7 200 кубических метров.
Как сообщили в МЧС, лавина снесла две грузовые машины. Выясняется, есть ли пострадавшие.
На место выехали спасатели. Работают грейдер и погрузчик.
Утром на 224-м километре трассы также сошла лавина, которая накрыла грузовой микроавтобус. Жертв и пострадавших нет. После этого на посту "Сосновка" было введено временное ограничение для всех автомобилей.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум