Лавина снесла две грузовые машины на трассе Бишкек — Ош

23 декабря 2016, 15:39 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Еще одна лавина сошла на трассе Бишкек - Ош в Жайыльском районе Чуйской области, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, объем снежной массы, сошедшей на 198-м километре дороги, составляет 7 200 кубических метров.

Как сообщили в МЧС, лавина снесла две грузовые машины. Выясняется, есть ли пострадавшие.

На место выехали спасатели. Работают грейдер и погрузчик.

Утром на 224-м километре трассы также сошла лавина, которая накрыла грузовой микроавтобус. Жертв и пострадавших нет. После этого на посту "Сосновка" было введено временное ограничение для всех автомобилей.