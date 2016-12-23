Премьер-министр Кыргызстана и Президент Ирана в двустороннем формате обсудили перспективы сотрудничества

23 декабря 2016, 15:21 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялась встреча премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Президента Ирана Хасана Роухани, который пребывает с официальным визитом в КР.

В рамках встречи стороны смогли обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал лидера Ирана и отметил, что Кыргызстан очень дорожит отношениями с иранской стороной. "Мы надеемся, что этот визит послужит хорошим импульсом для углубления наших отношений", - сказал глава правительства.

В свою очередь Президент Ирана отметил, что в прошлом году Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с официальным визитом посетил Республику Иран. В ходе этого визита сторонам удалось достигнуть хороших переговоров. "Сегодня тоже мы провели очень хорошую дискуссию, которая хорошо отразится на нашем сотрудничестве. Для Ирана соседи, азиатские страны и особенно Кыргызстан имеет высокое значение. Надеюсь, в рамках визита в Кыргызстан нам удастся максимально воспользоваться нашим потенциалом", - сказал Х.Роухани.