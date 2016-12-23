Трасса Бишкек - Ош закрыта из-за схода снежных лавин

23 декабря 2016, 15:27 Комментарии
Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Из-за сошедших лавин автодорога Бишкек - Ош закрыта, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, сегодня в 12:00 на 198-м участке автодороги Бишкек - Ош сошла снежная лавина объемом 72 тыс кубометров. В результате лавина снесла две грузовых машины.
"Также снежная лавина сошла на 154-м километре автодороги Бишкек - Ош. На данный момент спасатели работают и выясняют, нет ли жертв", - сообщили в пресс-службе.
Также в МЧС добавили, что на автодороге очистительными работами занимаются сотрудники ДЭП №9 с помощью погрузчика, грейдера.