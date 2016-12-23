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Каратисты из Кыргызстана выиграли 15 медалей на соревнованиях в Казахстане

Источник:
http://24.kg/sport/42234_karat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399077-ru.html

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23 декабря 2016, 15:21       Комментарии

Кыргызстанцы выиграли 15 медалей на международном турнире "Кубок Актау" по карате-до WKF. Об этом ИА "24.kg" сообщил президент клуба "Кейхацу" Дмитрий Казанов.
По его словам, состязания завершились в городе Актау. Участвовали более 500 спортсменов из семи стран, в том числе 28 кыргызстанцев (из столичного клуба "Кейхацу" и кара-балтинского "Самурая"). На их счету две золотые, девять серебряных и четыре бронзовые награды. Высшую ступень пьедестала почета заняли Алишер Саякбаев (возрастная группа 14-15 лет, весовая категория до 57 килограммов) и Умида Айсаева (12-13 лет, до 40 кг).
Как сообщается, взрослые боролись за победу по программе про-карате. В командном кумите кыргызстанцы заняли второе место.
"Выделю Адилета Шадыканова, который также стал вторым. В полуфинале он одолел чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира Шахина Атамова (Азербайджан). В финале бился с чемпионом мира Гогито Аркания (Грузия). Выигрывал, но получил небольшую травму плеча, и мы сняли его с боя, решив не рисковать здоровьем", - отметил Дмитрий Казанов.

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