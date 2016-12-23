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Бишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболу

Источник:
http://24.kg/sport/42236_bishk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399075-ru.html

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23 декабря 2016, 15:42       Комментарии

Клуб "Гиннес-29" из Бишкека выиграл международный турнир по баскетболу. Об этом ИА "24.kg" сообщили в федерации данного вида спорта КР.
В Бишкеке проходит международный турнир по баскетболу Подробнее
По их словам, соревнования, посвященные памяти заслуженных тренеров Кыргызстана К.Карабекова и Н.Арзамасцева, завершились в Бишкеке. В заключительном, третьем туре "Гиннес-29" со счетом 75:50 одолел команду "Легенды" (Алматы). Еще один бишкекский клуб - "Политехник" - обыграл ТШВСМ (Ташкент) - 72:71.
Как отмечается, одержав три победы в трех матчах, "Гиннес-29" взял "золото". На втором месте ТШВСМ, на третьем - "Легенды".

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