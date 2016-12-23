Бишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболу

23 декабря 2016, 15:42 Комментарии

Клуб "Гиннес-29" из Бишкека выиграл международный турнир по баскетболу. Об этом ИА "24.kg" сообщили в федерации данного вида спорта КР.

В Бишкеке проходит международный турнир по баскетболу Подробнее

По их словам, соревнования, посвященные памяти заслуженных тренеров Кыргызстана К.Карабекова и Н.Арзамасцева, завершились в Бишкеке. В заключительном, третьем туре "Гиннес-29" со счетом 75:50 одолел команду "Легенды" (Алматы). Еще один бишкекский клуб - "Политехник" - обыграл ТШВСМ (Ташкент) - 72:71.

Как отмечается, одержав три победы в трех матчах, "Гиннес-29" взял "золото". На втором месте ТШВСМ, на третьем - "Легенды".