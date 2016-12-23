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Азыбек Кожошев: Кыргызстан готов поставлять в Иран баранину

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42237_a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399074-ru.html

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23 декабря 2016, 15:48       Комментарии

"Кыргызстан готов всерьез и надолго наладить систему поставок в Иран всевозможной готовой мясной продукции, в первую очередь баранины", - заявил сегодня министр экономики Арзыбек Кожошев на бизнес-форуме "Кыргызстан - Иран".
"Мы уже отправили 120 тонн. Пока планируется поставлять 500 тонн. Иран высоко оценил вкус и качество нашего мяса. Мы серьезно подошли к выпуску продукции по стандартам халал. В этом плане наши подходы очень близки, это необходимо капитализировать на долгосрочной основе", - почеркнул Арзыбек Кожошев.
Он добавил, что Кыргызстан придает особое значение развитию экономических отношений с Ираном, и рассказал, что в январе-октябре 2016 года товарооборот составил $12,3 миллиона и увеличился на 82,7 процента по сравнению с 2015-м.
Председатель торгово-промышленной палаты Ирана Шафеи Голамхассейн сказал, что у стран много возможностей для развития сотрудничества, но пока Иран и Кыргызстан не воспользовались ими в полной мере.
Иран готов инвестировать в ветеринарию, сельское хозяйство, энергетику и горнорудную отрасль Кыргызстана.

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