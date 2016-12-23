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В Ошской области автомашина сорвалась с 35-метровой скалы

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399073-ru.html

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23 декабря 2016, 15:48       Комментарии

В Ошской области на 45-м километре автодороги Кара-Кульджа - Алайкуу автомашина марки УАЗ упала в реку Тар со скалы высотой 35 метров. Есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, трагедия произошла сегодня примерно в 12.50.
Как сообщается, в салоне автомашины находились семь человек, из них ребенок и женщина погибли, четверо получили тяжелые травмы, а один - незанчительное ранение.
Пострадавших отправили в районную больницу. Выясняются личности участников трагедии.

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