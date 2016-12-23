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Сборная Кыргызстана выиграла шесть золотых медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан

Источник:
http://24.kg/sport/42239_sborn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399072-ru.html

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Каратисты из Кыргызстана выиграли 15 медалей на соревнованиях в Казахстане

23 декабря 2016, 15:49       Комментарии

Сборная Кыргызстана выиграла 17 медалей на Кубке Казахстана по карате-до шотокан. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.
Как отмечается, соревнования прошли в городе Шымкенте. Участвовали более 300 каратистов из Казахстана и Кыргызстана. Нашу страну представили 25 спортсменов из Бишкека, Джалал-Абадской и Ошской областей. На их счету шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли Абдибек Апсатаров, Асель Усекеева, Абдулла Жусупалиев и Жибек Баракова.

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