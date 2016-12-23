Онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Н.Момуналиевым (ответы, часть 2)

23 декабря 2016, 15:19 Комментарии

В информагентстве АКИpress 22 декабря завершилась онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Нурханбеком Момуналиевым. За 2 недели поступило около 30 вопросов, просьб, пожеланий и рекомендаций. Для удобства похожие вопросы сгруппированы. Представляем вам 2 часть ответов на ваши вопросы.

Azat Salmurbekov

Зачем нужен конкурс и проходить тестирование если все решается на собесодовании, простые формальности. Хоть сколько не проходи через тестирование на собеседовании провалят. Я знаю не ваших силах все это решить, но хотелось бы какого-то внимания и попытаться как-то помочь.

- Действительно, по действующему на сегодняшний день Временному положению о проведении конкурса на замещение вакантной административной государственной должности государственной службы Кыргызской Республики, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года №741, решение о рекомендации для назначения на должность принимается конкурсной комиссией государственного органа голосованием, простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

В настоящее время разработан проект Положения о порядке проведения конкурса и служебном продвижении на государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, который находится на завершающей стадии солгасования. Настоящим проектом предусмотрено что решение о рекомендации для назначения на вакантую должность при проведении конкурса будет приниматься конкурсной комиссией по итогам суммы баллов всех этапов конкурсного отбора, т.е. результаты этапов тестирования, практического задания и собеседования будут суммироваться и кандидат набравший наивысший итоговый балл будет рекомендован для назначения на вакантую должность. Этап собеседования также будет оцениваться по бальной системе, а не простым голосованием.

Чынгыз Шейшенбаев

Нурхан Сакенович мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясында стас секретарь оорду бош,кадрлар менен ким иш алып барат.

- Уважаемый Чынгыз, действительно, на сегодняшний день должность статс-секретаря Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Кыргызской Республики (далее - Госинспекция) является вакантной. Советом по государственной гражданской службе и муниципальной службе (далее - Совет) конкурс на данную позицию объявлялся и проводился трижды. Однако, в двух первых случаях никто из кандидатов не смог преодолеть установленный пороговый барьер при сдачи этапов конкурса, по итогам третьего конкурса Советом была рекомендована кандидатура для назначения на должность статс-секретаря, но руководителем Госинспекции не была одобрена рекомендованная Советом кандидатура.

В настоящее время объявлен повторный конкурс на данную должность, прием документов будет осуществляться по 10 января 2017 года. Относительно вопроса, кто будет заниматься кадрами в отсутствии статс-секретаря, полагаем, что подразделение по УЧР, в рамках своих компетенций, ведет работу в данном направлении. Координацией, руководством работы структурных подразделений, входящих в полномочия статс-секретаря, занимается руководитель госоргана либо по его поручению один из его заместителей.

anna

Дорогу только хорошо образованным людям. Многоступенчатый карьерный рост, с учетом повышения уровня опыта и образования.

- Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" усиливается роль служб управления персоналом в государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе в вопросах обучения кадров, оценки и карьерного планирования.

Также устанавливается взаимосвязь между обучением, оценкой, практическими результатами труда служащих и их карьерным продвижением, материальной и нематериальной мотивацией. Введено понятие карьерного планирования, которое подразумевается наличие устойчивой системы, обеспечивающей продвижение по службе на основе личного вклада, профессионализма и достигнутых результатов.

Обозначена норма, согласно которой обучение является обязательным условием карьерного продвижения и должно проводиться до занятия должности либо в течение трех месяцев после назначения на должность.

Законодательно закрепляется норма об оценке деятельности служащих, представляющей собой определение степени результативности выполнения должностных обязанностей в соответствии с целями и задачами государственного органа, органа местного самоуправления. Также устанавливается новый порядок формирования Национального и внутреннего резервов кадров.

antivirus

Уважаемый Нурханбек Сакенович! Как Вам известно, по результатом мониторинга, проведенного ГКС, Мэрия Бишкека стоит на 1 месте по нарушениям и не исполнением трудового законодательства и закона КР "О государственной гражданской и муниципальной службы" среди государственных органов и органов местного самоуправления КР.

Например: 1) 19 мая 2016 года на вакантную административную должность заведующего отделом международного сотрудничества аппарата мэрии Бишкека без прохождения конкурсного отбора назначена в качестве и.о. Сулайманова Эльнура, которая не имеет ни одного дня стажа и опыта работы в сфере государственной либо муниципальной службы.

2) Мэрия Бишкека не объявляет конкурс на замещение вакантных должностей (более 10 вакансий). Например: должность заведующего отделом международного сотрудничества аппарата мэрии Бишкека вакантно с 28 марта 2016 года. В июле 2016 года в ходе мониторинга сотрудники ГКС выявили вышеуказанные нарушения и направили в мэрию справку с рекомендациями об устранении данных нарушений, однако, судя по тому, что Э.Сулайманова до сих пор работает в качестве и.о. заведующего отделом и мэрия Бишкека не объявляет конкурс на вакантные должности, у меня к вам следующие вопросы:

1. Почему мэрия Бишкек не исполняет рекомендации ГКС об устранении нарушений Трудового кодекса КР и Закона КР "О государственной гражданской и муниципальной службы"?

2. Почему вы не вносите представления президенту Кыргызской Республики, премьер-министру Кыргызской Республики о привлечении к ответственности руководителя мэрии Бишкека, не исполняющий требования законодательства Кыргызской Республики в сфере государственной и муниципальной службы, в соответствие с положением о ГКС (п.14 "Полномочия")?

- ГКС КР в 2016 году действительно проводился мониторинг соблюдения законодательства о муниципальной службе в мэрии города Бишкек. По результатам мониторинга в мэрию города Бишкек была направлена справка с рекомендациями об устранении выявленных нарушений, однако рекомендации ГКС КР не исполнены в полном объеме.

Также отмечаем, что дополнительно на имя мэра было направлено письмо об исполнении ранее направленных рекомендаций ГКС. В настоящее время вопрос исполнения рекомендаций ГКС мэрией города Бишкек находится на особом контроле у руководства ГКС, в дальнейшем руководство может рассмотреть вопрос о внесении представления президенту, премьер-министру о привлечении к ответственности руководителей государственных органов и органов местного самоуправления, не исполняющих требования законодательства Кыргызской Республики в сфере государственной и муниципальной службы.

Vintik

Уважаемый господин директор, прошу вас ответить, что делать в следующей ситуации. В 2010 году приказом назначили сотрудника МОП на государственную должность. В конце 2012 года выясняется, что данного сотрудника не могут допустить к аттестации, потому что при его назначении в 2010 году не был проведен конкурс. Что делать в таком случае? Уволить сотрудника? За что? Проводить конкурс не в его полномочии, это работодатель не провел конкурс. А ответственных сотрудников, с которых можно было бы спросить, тоже не осталось. Поменялись и министры и статс-секретарь. Объявить конкурс? Но сотрудник работает и исполняет свои обязанности. И является ли его должность в данном случае вакантной? Согласно Временному положению о проведении конкурса "Цель проведения конкурса - выявление наиболее подготовленных претендентов в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями на замещаемую должность, включая образование, опыт работы, профессиональные и общие знания, деловые качества, а также мотивацию кандидатов". Но за все время работы у данного сотрудника нет ни единого нарекания, только поощрения и благодарности. Что делать?

- В соответствии с Конституцией граждане имеют право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий. Также, хотим отметить, что основным законом страны предоставлено равное право гражданам Кыргызской Республики поступления на государственную и муниципальную службу, соблюдая установленный Законом порядок поступления на государственную и муниципальную службу.

При поступлении на государственную службу, необходимо в соответствии со статьей 23 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" Поступление на государственную гражданскую службу и муниципальную службу осуществляется на конкурсной основе, процедуры которого регламентированы соответствующим Положением, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года № 741. Указанное нарушение надо привести в соответствие с законодательством руководству государственного органа.

Boko

Для чего министерствам и ведомствам на исполнение столько стратегических документов, ведь все равно мероприятия одни и те же, оставьте только НСУР и ежемесячный отчет.

- Стратегии, Концепции, планы и программы разрабатываются совместно с государственными органами и утверждаются Правительством КР, каждый из них охватывает определенное направление развития нашей страны. В настоящее время реализуются ряд Планов, программ включая НСУР: (Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы, утвержденная Указом президента от 21.01.2013 года № 11), План мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением правительства Кыргызской Республики от 30.03.2015 года № 170, Концепция административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением правительства Кыргызской Республики от 23.03.2012 года № 198, План действий правительства Кыргызской Республики по реализации Программы правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2016 год, утвержденный постановлением правительства Кыргызской Республики от 24.08.2016 года № 456.

Государственные органы, министерства и ведомства в рамках задач, определенных в указанных документах, должны предоставлять информацию Правительству страны.

messimo

Скажите, нужна ли реформа в системе госслужбы, если да, то какой Вы ее видите?

Рейтинг:

- Безусловно, реформа системы государственной службы необходима, ведь время не стоит на месте, перемены происходящие в мире, обществе требуют внесения коррективов, изменений во все сферы жизнедеятельности государства. В этом плане сфера государственной службы - не исключение. С момента основания государственная служба Кыргызстана прошла непростой путь развития. С принятием в 2004 году Закона "О государственной службе" были начаты первые шаги по реформированию государственной службы, внедрена конкурсная система отбора кадров, институт статс-секретарей, система декларирования доходов служащих. В период 2012-2016 годы осуществлялись активные действия по дальнейшему реформированию государственной и муниципальной службы. Итогом данных действий стало принятие и вступление в силу в 2016 году нового Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". Необходимо отметить, что в законе предложен ряд новшеств, направленных на рост эффективности работы государственных и муниципальных чиновников за счет усиления материальных и нематериальных факторов мотивации к труду, в том числе, путем предлагаемой ротации перспективных кадров из органов госуправления в органы МСУ и наоборот. Для реализации нового Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" ГКС были разработаны проекты около 30 нормативных правовых актов, в настоящее время они внесены в установленном порядке в Аппарат президента КР и Аппарат правительства КР. С принятием данных нормативных актов будут внедряться новшества, установленные новым Законом. Например, существенно обновится реестр госслужащих, теперь уравниваются категории должностей государственных и муниципальных чиновников. Будут осуществляться механизмы по карьерному планированию, обучению чиновников. К примеру, раньше прохождение государственной и муниципальной службы регулировалось Временным положением, в том числе по статс-секретарям. В частности, повышается их роль в организации. До сих пор должность статс-секретарей приравнивалась первым заместителям глав ведомств. По новому закону (ст.8), теперь не допускается работа статс-секретарей в качестве кураторов отраслевых вопросов, они должны заниматься своими непосредственными обязанностями, начиная от стратегического планирования и до организации обучения кадров, прохождения госслужбы, повышения квалификации, карьерного планирования.

Важным новшеством Закона является отмена аттестации служащих. Система аттестации во многом не оправдала себя. Не говоря о ежегодных или раз в три года стрессах, проверка знаний в ходе аттестации не всегда оказывалась действенной. Зачастую аттестацию использовали для избавления от неугодных. Вместо аттестации утверждена система оценки деятельности служащих на основе ключевых показателей эффективности их работы. Введено понятие - "ежегодная оценка". Цель ее - определить вклад работника, выявить недостатки в его работе. И если есть недостатки - это основание для дополнительного обучения, повышения квалификации. Закон предписывает обязательное обучение чиновников и не реже раза в три года. А тех, кто идет на повышение, обучают три месяца обязательно. Например: сотрудник грамотный, но ленив. Аттестацию он проходит хорошо. А другой работает "на износ", но у него не хватает теоретических знаний. В советское время часто в кадровой службе приводили пример такого нонсенса: водитель-дальнобойщик, шофер высокой квалификации и с 20-летним стажем, нарушил правила и его заставили пересдавать в ГАИ экзамен на водительские права, и он не сдал теорию. Зато рядом девушка, которая ездить не умела, сдала теорию на "5". Но кто же профессионал из них?

Поэтому мы и ввели понятие оценки, в результате которого сотрудника можно рекомендовать на повышение должности. В прежнем законе о госслужбе все госслужащие занимали свои посты через конкурс, но, работая в этой должности, несколько лет не имели права подняться на следующую ступеньку иначе, чем вновь через участие в конкурсе на более высокую вакансию. К примеру, сотрудник выполняет обязанности начальника отдела, но когда объявляется открытый конкурс на такую вакантную должность, он обязан в числе прочих претендентов подавать документы, и вполне возможно, что выберут не его. Зачастую приходили другие лица, а сотрудник был вынужден обучать их. Сейчас, по новому закону, по итогам карьерного планирования статс-секретарь ежеквартально и по итогам года делает оценку работы чиновника: образцово, отлично, хорошо, удовлетворительно. Причем на вынесение высшей оценки "отлично" устанавливается квота 30%, что позволяет избежать субъективно завышенных оценок (по знакомству, так сказать). Из массы отличников придется выбирать самых лучших для вынесения им самой высокой оценки "образцово", при этом эта оценка выставляется до 1/3 служащих. И из тех, кто набрал высшую оценку, руководство будет выбирать кандидатуры для повышения их статуса. И тогда при наличии вакансии таких сотрудников могут без конкурса перевести на более высокую должность. Это один из нематериальных стимулов.

Необходимо отметить, что предусмотрена мера во избежание выставления субъективной оценки. Для этого вводится система шифрования, оценки качества работы сотрудников без фамилий. Все взято из практики: и раньше пытались оценивать по-разному, но часто срабатывал человеческий фактор, в новой же системе это исключается. Такой шаг крайне важен.

Надеемся, что новые нормы помогут в отборе самых лучших кадров, профессионально подготовленных и порядочных людей на государственную и муниципальную службу, а они в свою очередь станут оказывать качественные государственные услуги населению. Это касается и культуры поведения служащих, и противодействия коррупции. А тогда и у людей изменится отношение к государственной власти.

brrabbit

Планируются ли какие-нибудь реформы в вашем ведомстве в ближайшем будущем?

- В соответствии с новым Законом КР " О государственной гражданской службе и муниципальной службе" планируется реформирование ГКС, оптимизация структуры ее аппарата.

Saikal Kalmatova ·

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер окутулуп эле жатат, бирок алардын ишти жакшыртууга кандай таасирин тийгизип жаткандыгын текшересиздерби?

- Көпчүлүк убактарда муниципалдык кызматка тажрыйбасы жок жарандар кызматка келүүдө. Ошого байланыштуу мамлекеттик заказ менен ар бир 3 жылда бир жолу жана ведомстволук окутуулар ишке киришкенден 3 айдан кийин кайра даярдоо курстарынан өткөрүлөт. Муниципалдык кызматчылардын ишинин жыйынтыктарын баалоонун жыйынтыгы менен жылыштыруу, улуттук жана ички резервдерге кароодо, карьералык пландоодо окуулардан өткөндүгү тууралуу маалымат эске алынат жана мониторинг жүргүзүүдө текшерилет.

Карима Абдиева

Нурханбек Сакенович, Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин статустары теңдештирилиптир деп угуп жатабыз. Анын муниципалдык кызматкерлерге кандай пайдасы бар? Муниципалдык кызматтагыларга талапкерлердин басымдуу көпчүлүгү тестирлөөдөн өтпөй калышыууда. Аны жеңилдетсе болбойбу?

- Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамдын негизинде муниципалдык кызматчылардын класстык чендери жана ага төлөнүүчү устөктөрү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ортосудагы, ички ведомстволук жылыштыруулар, кызматка кирүүдө мамлекеттик жана муниципалдык иш стажы бирдей эсепке алынышы, социалдык кепилдиктери жана квалификациялык талаптары мамлекеттик кызматчылардын статусуна теңдештирилди.

Кенже топтогу муниципалдык кызматка жаңы киришип жаткан жарандар үчүн компьютердик тестирлөө боюнча жеңилдиктер каралууда, ал эми калган кызматтык топторго квалификациялык талаптарга ылайык жүргүзүлөт.