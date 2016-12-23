МДС: надо определиться с фискальной политикой, а потом доработать Налоговый кодекс

23 декабря 2016, 15:38 Комментарии

Недавно Министерство экономики КР опубликовало на своем сайте текст проекта новой редакции Налогового кодекса КР. На обсуждение документа отведен один месяц.

Международный деловой совет (МДС) считает, что обсуждение нового документа необходимо продлить до шести месяцев. Налоговый кодекс – это целый свод законов, фундаментальный, чрезвычайно важный для всей страны документ, который во многих странах называют "настольной библией" бизнеса.

"Получается, что у нас практически не остается времени на обсуждение, ведь уже к 5 января надо представить предложения по проекту НК в 300 страниц. При этом стоит принять во внимание приближающиеся новогодние праздники", – сказал заместитель исполнительного директора МДС Данияр Медеров.

Нынешняя налоговая реформа не предполагает единичных "косметических" изменений, так как предлагается изменить около 60% статей действующего НК. Учитывая, что бизнес-сообщество не просто дает замечания, а разрабатывает аргументированные доводы, подкрепленные экономическими расчетами, срок обсуждения документа следует пересмотреть, и законодательство это позволяет. Закон КР "О нормативных правовых актах" предполагает срок рассмотрения НПА "не менее одного месяца", не устанавливая ограничений в продлении.

"По сути, этот документ преследует две цели. Первая – обеспечить налоговые сборы для содержания госорганов и выплаты социальных обязательств. Вторая – создать условия для привлечения инвестиций, предпринимательской деятельности, которые будут развивать экономику страны. И нам предстоит определить, насколько новый документ отвечает этим требованиям", – объяснил Данияр Медеров.

Бизнес ожидает, что новый Налоговый кодекс станет единым документом, объединяющим все нормы фискального законодательства.

"Между тем проект Концепции фискальной политики на 2017-2040 годы в настоящее время только обсуждается, и проект НК подготовлен без учета основных векторов долгосрочной финансовой политики страны. Логично сначала определиться с фискальной политикой и на ее основе доработать Налоговый кодекс. В нынешней ситуации телега оказалась впереди лошади", – заключил Данияр Медеров.

Пока еще рано делать конкретные выводы по новой редакции НК, потому что в МДС только начали изучать этот объемный и серьезный документ.

"Но уже сейчас ясно, что в новом кодексе не нашли отражения некоторые вопросы недропользования. В феврале 2015 года утверждена Стратегия правительства КР по развитию горнодобывающей отрасли на 2015-2035 годы, и в ней есть моменты, которые предусматривают вопросы налогообложения. Они сформулированы недропользователями и одобрены на всех уровнях. Хотелось бы, чтобы предложения бизнеса были учтены при формировании окончательной редакции НК", – говорится в сообщении.

В МДС сейчас создаются рабочие группы из заинтересованных членов и партнеров МДС для разработки предложений по следующим разделам проекта Налогового кодекса: налоговое обязательство и задолженность, налоговый контроль; подоходный налог и налог на прибыль; налоги недропользователей; косвенное налогообложение и налогообложение в ЕАЭС; налог на имущество и специальные налоговые режимы.