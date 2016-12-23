Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На автодороге Бишкек – Ош внедорожник упал в пропасть, погиб ребенокНа автодороге Бишкек – Ош внедорожник упал в пропасть, погиб ребенокДорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасноДорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасно

Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399065-ru.html

Похожие новости

Бишкекский клуб "Гиннес-29" выиграл международный турнир по баскетболу

Лавина снесла две грузовые машины на трассе Бишкек — Ош

Трасса Бишкек - Ош закрыта из-за схода снежных лавин

Премьер-министр Кыргызстана и Президент Ирана в двустороннем формате обсудили перспективы сотрудничества

Лавина на 198 км автодороги Бишкек—Ош снесла в реку 2 автомашины, жертв нет, - Минтранс

23 декабря 2016, 15:07       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" проводят работы по очистке тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов и городских дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ). Для более эффективной работы по уборке снега увеличено количество спецтехники, на линии работают 28 снегоуборочных машин. Для уборки тротуаров и дорожного полотна задействованы 20 работников дорожно-эксплуатационного управления, а также 510 дворников столичных районов.
На отсыпку уже израсходовано 220 тонн песка и более 24 тонны соли. Работы по уборке продолжаются.
Заявки по уборке мусора, заломов веток и уборке наледи в общественных местах мэрия города Бишкек просит горожан отправлять заявки с фотографиями на номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум