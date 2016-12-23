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Народное видео. Уборка снега в Бишкеке

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42233_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399064-ru.html

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23 декабря 2016, 14:57       Комментарии

Вот уже два дня в Бишкеке идет снег, создавая новогоднее настроение у горожан и дополнительную работу для сотрудников муниципального предприятия "Тазалык".
Для более эффективной работы на линии работают 28 снегоуборочных машин. Тротуары и дороги расчищают 20 работников дорожно-эксплуатационного управления и 510 дворников.
Пользователь Азамат Эркимбаев снял, как работники "Тазалыка" строем чистят площадь Победы в Бишкеке. Видео получилось очень забавным.
Присылайте свои видео на наш номер вWhatsAppилиViber:0555 312 024.
Отметим, мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями по уборке мусора и наледи, а также заломов веток в общественных местах на номера телефонов через приложение WhatsApp:
<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927; </li> </ul> <ul> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509; </li> </ul> <ul> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640; </li> </ul> <ul> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.</li> </ul>

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