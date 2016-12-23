Народное видео. Уборка снега в Бишкеке

23 декабря 2016, 14:57 Комментарии

Вот уже два дня в Бишкеке идет снег, создавая новогоднее настроение у горожан и дополнительную работу для сотрудников муниципального предприятия "Тазалык".

Для более эффективной работы на линии работают 28 снегоуборочных машин. Тротуары и дороги расчищают 20 работников дорожно-эксплуатационного управления и 510 дворников.

Пользователь Азамат Эркимбаев снял, как работники "Тазалыка" строем чистят площадь Победы в Бишкеке. Видео получилось очень забавным.

Присылайте свои видео на наш номер вWhatsAppилиViber:0555 312 024.

Отметим, мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями по уборке мусора и наледи, а также заломов веток в общественных местах на номера телефонов через приложение WhatsApp:

<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927; </li> </ul> <ul> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509; </li> </ul> <ul> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640; </li> </ul> <ul> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.</li> </ul>