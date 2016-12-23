Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов

23 декабря 2016, 15:00 Комментарии

Сегодня международный день сноуборда. Его учредила в 2006 году организация EuroSIMA (European Boardsports Industry Manufacturers Association) при поддержке Международной федерации сноуборда (WSF).

Любителей доски в Кыргызстане с каждым годом все больше и больше. Для тех, кто решился впервые выйти на склон, ИА "24.kg" собрало главные ошибки начинающих сноубордистов. Их знание убережет вас от травм и не заставит навсегда забросить доску в кладовку.

1. Я все умею, я все могу

Основатели сноубординга учились всему сами. Но это не повод для повторения их подвигов. Еще более неподходящая идея - просить друга или вторую половинку научить. Лучше дать им возможность покататься в свое удовольствие, а для себя нанять инструктора. Он не только избавит от нервотрепки, но и предотвратит многочисленные жесткие падения. А еще научит стойке, чтобы вы катались не просто ровно и без падений, но и красиво.

2. И джинсы сойдут

Еще одна ошибка начинающих сноубордистов - пренебрежение к горнолыжной одежде. Выйдя из дома в джинсах и двух толстовках, рискуете замерзнуть и промокнуть. Но и если оденетесь слишком тепло, не сможете кататься. Специальные куртки и штаны для того и придумали, чтобы сделать катание комфортным. Можно на первых порах сэкономить и взять снаряжение напрокат, а вот с одеждой лучше не экспериментировать.

3. Встаньте прямо, три-четыре!

Следующая ошибка новичков - попытка встать на доске прямо. Со стороны это выглядит весело: выпрямился - упал, выпрямился - упал. Не думайте, что пролетающие мимо вас сноубордисты просто так все время катаются на полусогнутых. Если ты не сгибаешь колени, то шансов упасть гораздо больше, потому что:

<ul> <li>центр тяжести переносится выше;</li> <li>труднее правильно кантоваться;</li> <li>труднее гасить удары.</li> </ul>

Так что запомните одно из главных правил сноубординга - сгибай колени.

4. Жесть и хардкор

Как только начинающий сноубордист научился более или менее ровно стоять на доске и не ровнять лицом склон, его тут же тянет на сложные трассы. Не стоит. После 3-4 катаний профессионалом не стать. Лучше отработать основные движения на "зеленой" (для малышей и начинающих) трассе, а потом постепенно переходить на новый уровень.

5. Быстрее, выше, сильнее!

Это довольно популярная картина: после недели барахтания на склонах какой-нибудь горе-райдер заезжает в парк и с опаской смотрит на маленькие трамплины. А затем почему-то едет на большие биг-эйры.

Не надо. Неважно, кто и что говорит. Если хочется адреналина, попробуйте для начала устоять на доске после прыжка с кочки. Если же все-таки хочется трюков, то осильте для начала маленький трамплин. Удовольствия будет больше, а вероятности сломать шею - меньше.

6. Смелость города берет

Другая крайность новичков - боязнь всего неизвестного. Начинающий сноубордист боится оторваться от укатанной трассы и проехать по "пухляку" (неукатанному снегу). Иногда стоит рискнуть. Сноуборд - это приключение. Будьте смелее!

7. Лучше зигзагом

Все новички боятся ехать на прямой доске и поймать канта. В результате падают на зад. А зря. Кататься на прямой доске весело. Преодолевайте страх! Без этого настоящего кайфа от катания не получить.

8. А вдруг я покалечусь?

Да, и такое может быть. Горнолыжный спорт относится к экстремальным не зря. Тот же сноуборд может разгоняться до 60 километров в час. Ехать так быстро страшно, дух захватывает. Но именно эти ощущения несравнимы ни с чем.

Пока учишься кататься, вероятнее всего что-нибудь себе отобьешь. Но это того стоит! Если сноубордист пришел домой целеньким после целого дня на горе, значит, плохо старался и учился. Да, конечно, падать тоже надо уметь, но об этом расскажет инструктор.

9. Не стартуйте с места в карьер

Многие начинающие сноубордисты думают, что можно вот так просто встать с дивана, поехать в горы, нацепить доску и кататься. Это огромнейшее заблуждение.

Пока будете учиться кататься, начнут работать такие мышцы, о которых вы никогда и не подозревали. Не говоря о состоянии хорошо известных. Наутро после первого дня катания будете чувствовать себя зомби.

Поэтому перед катанием лучше уделить хотя бы немного времени растяжке мышц. Потратьте хотя бы секунд 30 на каждую группу. Они потом скажут вам "спасибо".

10. Главное - уважение и безопасность

Соблюдайте правила безопасности и поведения на склоне, уважайте других и катайтесь в свое удовольствие. Помните о тех, кто может оказаться рядом. Есть не только новички, но и профессионалы, которым тоже нужно где-то кататься. И не пренебрегайте техникой безопасности. Шлем в горнолыжном спорте - не дань моде, а жизненная необходимость.