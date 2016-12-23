По Кыргызстану ночью до 17 градусов мороза, днем возможен слабый снег — прогноз погоды на 24 декабря

23 декабря 2016, 14:53 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории снег, местами сильный. Днем в отдельных районах ожидается слабый снег.

В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -10...-15, по северу -12...-17

днем: -4...-9, по северу -6...-11

Таласская область

ночью: -12...-17

днем: -4...-9

Баткенская область

ночью: -5...-10

днем: -2...-7

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -5...-10

днем: -2...-7

Иссык-Кульская область

ночью: -7...-12, по востоку -12...-17

днем: -2...-7

Нарынская область

ночью: -18...-23

днем: -12...-17

В Бишкеке ночью временами снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -10...-12, максимальная температура воздуха днем -4...-6.