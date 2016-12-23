По Кыргызстану ночью до 17 градусов мороза, днем возможен слабый снег — прогноз погоды на 24 декабря

23 декабря 2016, 14:53 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории снег, местами сильный. Днем в отдельных районах ожидается слабый снег.
В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -10...-15, по северу -12...-17
днем: -4...-9, по северу -6...-11
Таласская область
ночью: -12...-17
днем: -4...-9
Баткенская область
ночью: -5...-10
днем: -2...-7
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -5...-10
днем: -2...-7
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12, по востоку -12...-17
днем: -2...-7
Нарынская область
ночью: -18...-23
днем: -12...-17
В Бишкеке ночью временами снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -10...-12, максимальная температура воздуха днем -4...-6.