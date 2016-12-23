Онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Н.Момуналиевым (ответы, часть 1)

23 декабря 2016, 15:07 Комментарии

В информагентстве АКИpress 22 декабря завершилась онлайн-конференция с главой Госкадровой службы Нурханбеком Момуналиевым.

За 2 недели поступило около 30 вопросов, просьб, пожеланий и рекомендаций. Для удобства похожие вопросы сгруппированы. Представляем вам 1 часть ответов на ваши вопросы.

Bakai_uulu

Нурханбек Сакенович! У меня к Вам 2 вопроса.

1. Как вы знаете новый Закон "О госслужбе" позволяет производить межведомственную ротацию служащих. Нельзя ли данный механизм использовать во благо эффективности госуправления? Например, каждые 3-4 года планово ротировать работников Министерства юстиции в судебные органы, аппараты парламента, президента, правительства, правовые отделы министерств и ведомств, местных органов власти. Этот механизм, в принципе применим также к другим сквозным подразделениям (финансовые, кадровые, информационные отделы, IT-отделы и т. д.).

2. Как вы думаете, не повлияло ли негативно на деятельность статс-секретарей исключение из их функциональных обязанностей отраслевых вопросов министерств и ведомств? Ведь несмотря на то, что их статус приравнен к статусу первого заместителя руководителя, по сути, они стали выполнять хозяйственные задачи. Такие функции, к примеру, в органах МСУ выполняют руководители аппаратов. Не потеряло ли государство в лице действующих статс- секретарей ценных кадров в отраслевых вопросах? Спасибо.

- Согласно статьи 30 закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", ротация между государственными органами осуществляется по совместному (межведомственному) приказу руководителей государственного органа.

При этом, дополнительно сообщаем, что в настоящее время в Аппарате правительства Кыргызстана на рассмотрении находится Положение о ротации, где детально прописаны процедуры и механизмы ротации государственных и муниципальных служащих. После утверждения данного Положения в установленном порядке институт ротации в сферах государственной и муниципальной службы улучшится, т.к. ротация будет проводится в целях рационального использования потенциала государственных служащих и повышения их карьерной мотивации. Относительно вопроса исключения из функциональных обязанностей статс-секретарей отраслевых вопросов госоргана, считаем наоборот, тем самым улучшится работа в сфере кадрового и финансового менеджмента госоргана, т.к. на практике часто бывают случаи когда статс-секретари госорганов в силу занятости отраслевыми вопросами зачастую забывают свои прямые функциональные обязанности установленные законодательством.

Правильная и грамотная организация статс-секретарем госоргана кадровой политики, включающая вопросы прохождения процедур конкурсного отбора, обучения, повышения квалификации, оценки деятельности на основе заслуг, карьерный рост сотрудников, ротации и др. является приоритетом в деятельности статс-секретаря.

spinoza

У меня друг учился в Германии, там назначение или прием на работу делается только по результатам тестирования. У нас еще дополнительно проводят собеседования, в итоге на госслужбе одни родственники чиновников. Вопрос, когда отменят у нас собеседование?

- Отмена собеседования как финального этапа конкурсного отбора не предусмотрена. Собеседование позволяет раскрыть личностные и профессиональные качества кандидатов, услышать представления кандидатов о выбранной будущей работе, их ожидания, мотивацию.

Относительно необъективности процесса собеседования, то сообщаем, что в настоящее время разработан проект Положения о порядке проведения конкурса и служебном продвижении на государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, который находится на завершающей стадии солгасования.

Настоящим проектом предусмотрено, что решение о рекомендации для назначения на вакантную должность при проведении конкурса будет приниматься конкурсной комиссией по итогам суммы баллов всех этапов конкурсного отбора, т.е. результаты этапов тестирования, практического задания и собеседования будут суммироваться и кандидат набравший наивысший итоговый балл будет рекомендован для назначения на вакантую должность. Этап собеседования также будет оцениваться по бальной системе, а не простым голосованием.

neo85

Когда будет исполняться новый закон о государственной гражданской службе? До сих пор не можем классные чины получить. Неужели Госкадровой службе сложно разработать механизмы? Да я тоже согласен, должен был получить в сентябре 2016 года, однако в отделе кадров ссылаются на отсутствие чего-то, конкретно не сказали. Если по закону должен был но не получил, а кто несет ответственность за несвоевременность присвоения классных чинов. Руководитель? Но по объективным обстоятельствам нет, получается плохая работа Госкадровой службы или как? Объясните пожалуйста.

- Для усовершенствования системы подбора кадров на государственную и муниципальную службу и механизмов материальной и нематериальной мотивации, способствующих эффективной, продуктивной и ответственной работе служащих, Государственной кадровой службой Кыргызской Республики (далее - ГКС) разработан проект Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", который вступил в силу 7 июня т.г.

Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" процедура аттестации государственных гражданских служащих была заменена механизмом оценки деятельности служащих.

Согласно статье 29 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", оценка деятельности служащих представляет собой определение степени результативности выполнения должностных обязанностей в соответствии с целями и задачами государственного органа, органа местного самоуправления и перспектив карьерного роста.

Оценка проводится ежегодно по результатам деятельности служащего с учетом квартальных оценок. Комиссия по оценке определяет годовую оценку служащего, на основе которой рекомендует присвоение классного чина.

Согласно Положению о порядке проведения оценки деятельности государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики с использованием ключевых показателей эффективности, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 383, результаты оценки деятельности учитываются при:

- установлении шагов (коэффициентов) в сетке оплаты труда;

- проведении аттестации служащих;

- при выработке рекомендаций по повышению квалификации.

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", Государственной кадровой службой Кыргызской Республики разработан проект Положения о порядке проведения оценки деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих Кыргызской Республики, устанавливающий порядок присвоения классного чина по итогам годовой оценки деятельности.

В связи с отсутствием механизма присвоения классного чина по итогам оценки деятельности, предполагается, что присвоение классных чинов будет осуществляться по итогам оценки за 2017 год после вступления в силу вышеуказанного Положения.

До принятия соответствующего подзаконного акта, регулирующего данную сферу, процедура оценки служащих будет проводиться в соответствии с Положением о порядке проведения оценки деятельности государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики с использованием ключевых показателей эффективности, утвержденного постановлением

Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 383, в части, не противоречащей Закону Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

kytana202060

Когда будет исполняться новый закон о государственной гражданской службе? До сих пор не можем классные чины получить. Неужели Госкадровой службе сложно разработать механизмы?

- Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" вступил в действие 7 июня 2016 года. Относительно вопроса по присвоению классных чинов, информируем что классные чины административным государственным служащим ранее присваивались руководителем государственного органа по итогам аттестации, проводимой самим государственным органом.

Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" (далее - Закон) процедура аттестации государственных служащих не предусмотрена. В соответствии со статьей 29 Закона определять профессиональный уровень служащего, соответствие или несоответствие занимаемой должности будет оценка деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.

Для проведения оценки формируется комиссия государственного органа, органа местного самоуправления.

Комиссия по оценке определяет годовую оценку служащего, на основе которой:

1) определяет шаг (коэффициент) в сетке оплаты труда;

2) определяет соответствие или несоответствие занимаемой должности;

3) вносит предложения о продвижении или понижении в должности;

4) вносит предложения о поощрениях;

5) вносит предложения о повышении квалификации;

6) вносит предложения о ротации служащего;

7) рекомендует для присвоения классного чина;

8) рекомендует для включения во внутренний резерв кадров.

По рекомендации и предложению комиссии по оценке руководитель государственного органа, органа местного самоуправления принимает соответствующее решение.

Т.е. вопрос о присвоении классного чина, в соответствии с новым законодательством, будет рассматриваться Комиссией по оценке госоргана или органа МСУ, по итогам годовой оценки деятельности служащего.

JOHNYDEPP

Саламатсызбы урматтуу Нурханбек мырза. Биринчиден, ишинизге ийгилик жана келе жаткан жаны жылыныз менен. Мен чет мамлекттен билим алып келгем, 4 тилде эркин суйлойм. 2 жылдан бери Өкмөттүн аппаратында качан конкурс болот деп күтүп жүрөм, кантип Өкмөттүн аппаратына ишке кирсе болот? Конкурс болобу? Аппараттын кыматкерлери мамлекттик кызматкери болуп эсептелеби? Эсептелсе, мамлекттик жана мунипиалдык кызматкерлер мыйзамы менен конкурс болуш керекта, жообунузду күтөм. Рахмат.

- Да, сотрудники Аппарата аравительства являются государственными служащими.

В соответствии со статьей 24 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" на отдельные административные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы устанавливается особый (внеконкурсный) порядок назначения.

К таким должностям относятся и работники Аппарата правительства КР. Правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на административные должности Аппарата правительства КР устанавливаются правительством КР.

bq95

Уважаемый Нурханбек Сакенович! В соответствии со статьей 20 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" госслужащим предоставляется право владеть акциями, иными ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) с передачей их в доверительное управление на время нахождения на службе. При этом в статье 22 настоящего Закона госслужащим запрещается заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением в обмен за это любых выгод; и так госслужащий имеет ли право заниматься предпринимательской деятельностью через доверенных лиц?

- В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" служащему запрещается заниматься лично или через доверенных лиц предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм, а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением в обмен за это любых выгод;

Тем не менее, государственный служащий имеет право владеть акциями, иными ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) с условием, если он передаст их в доверительное управление на время нахождения на службе.

Azizov_B

Уважаемый Нурханбек Сакенович! Во первых хотелось бы выразить своё восхищение и поблагодарить за огромный труд, так как вы являетесь пожалуй очень нужным специалистом в государственной системе. А вопрос мой будет таким, по неофициальным данным сотрудники министерств финансов и экономики получают больше заработную плату, нежели остальные государственные служащие в других государственных органах, хотя и находятся на одном уровне в реестре государственных служащих, это специалисты, вед.специалисты и т.д. По некоторым сведениям, начисление зарплаты регулируются индивидуальными нормативными правовыми актами каждого, вышеперечисленного государственного органа. Это соответствует действительности? Если это так, то почему это идет в противоречии Конституции Кыргызской Республики, где все граждане равны? Я знаю, что вы недавно пришли на эту должность, и надеюсь Вы возьметесь за этот политический вопрос и защитите права государственных служащих.

- Государственной кадровой службой в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" разработан проект постановления правительства Кыргызской Республики "Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики", где предусматривается по этапное увеличение размера базовой ставки.

Однако, рассматривая сложившуюся экономическую ситуацию, Министерство финансов считает нецелесообразным увеличение минимальной базовой ставки служащих и предлагает исключить пункт, где предусмотрено ежегодное увеличение размера базовой ставки заработной платы

С указанным замечанием Госкадровая служба не согласна. В соответствии со статьей 31 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" материальная мотивация служащих основывается на единой системе оплаты труда в соответствии с законодательством. Программой совершенствования системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 383, предусмотрено установление единой минимальной базовой ставки для всех уровней государственного управления до 2020 года.

В ряде государственных органов оплата труда служащих значительно выше, чем в государственных органах, на которые распространяется постановление правительства Кыргызской Республики "Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики" от 28 июня 2013 года № 384.

В связи с этим, а также учитывая, что ухудшение оплаты труда служащих недопустимо, единственным условием, обеспечивающим перевод этих органов на единую систему оплаты труда, является поэтапное повышение единой минимальной базовой ставки.

chychkak

Нурханбек Сакенович, чем руководствуется ГКС и правительство, когда принимает постановления об условиях оплаты труда служащих с грифом ДСП. Разве это не противоречит принципам гласности и открытости правительства?

- В соответствии со статьей 10 Конституционного Закон Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики" правительство определяет условия оплаты труда государственных и муниципальных служащих.

В связи с тем, что Государственная кадровая служба Кыргызской Республики является государственным органом, уполномоченным разрабатывать, реализовывать и обеспечивать устойчивое функционирование единой государственной кадровой политики в органах государственного управления и местного самоуправления Кыргызской Республики, вопросы, связанные с оплатой труда, в компетенцию ГКС не входят.

В качестве информации сообщаем что Государственная кадровая служба участвовал при разработке проектов постановлений Правительства КР "О мерах по совершенствованию системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики на 2013-2020 годы" от 28 июня 2013 года № 383 и "Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики" от 28 июня 2013 года №384 которые не носят гриф ДСП.

Ранее ставки должностных окладов служащих всех государственных органов утверждались нормативным правовым документом под грифом "Для служебного пользования", что создавало возможность для лоббирования отдельными руководителями более высоких окладов для работников своих государственных органов. С 2013 года, с принятием постановления Правительства КР №383 "О мерах по совершенствованию системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики на 2013 - 2020 годы", впервые размер заработной платы государственных и муниципальных служащих стал открытым для общества. Сегодня минимальный размер оклада государственных и муниципальных служащих составляет 5000 сомов. С 1 августа 2013 года, на первом этапе, перешли на единую систему оплаты труда работники органов местного самоуправления, что позволило не только повысить размер заработной платы специалистов айыл окмоту и мэрий, но и частично выровнять размеры оплаты труда в органах местного самоуправления и государственного управления. Благодаря данному выравниванию заработная плата специалиста айыл окмоту возросла почти в 3 раза: с 2,5 тыс. сомов до 6 тыс. сомов и выше. Это напрямую влияет на повышение престижа муниципальной службы, особенно в сельской местности, поможет привлечь в органы местного самоуправления перспективную молодёжь, создаст стимулирующую основу для планирования карьеры для молодых государственных служащих.

Диляра Айдаралиева

Добрый день, Нурхан Сакенович, в НЦ онкологии прошли выборы 4 августа этого года мы долгих 9 лет ждали выборы, до сих пор уже прошло 4,5 месяца никого не назначили снова исполняющий обязанности выборы прошли без нарушений совместно с депутатами ЖК за это время чтоб не выбирать никого решили объединить два несовместимых огромных проблематичных центра онкологии и радиологии. Мы все задаемся вопросом, для чего провели выборы, чтобы потом объединить? В чем смысл всего, сколько будет продолжаться это беззаконие кандидаты на должность директора до сих пор не могут выйти на работу из-за того, что их не назначили. Разве это нормально? А они же врачи не надо забывать об этом. Помогите разобраться в этом важном для нас вопросе.

- В соответствии со статьей 3 закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" (далее - Закон) действие настоящего Закона не распространяется на служащих, занятых в органах, учреждениях, предприятиях и организациях, находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями, включая руководителей данных учреждений и организаций.

В связи с чем, проблему по избранию руководителя НЦО могут решить только компетентные органы, в чьи полномочия входит данное направление (Министерство здравоохранения КР).