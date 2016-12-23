В Бишкеке на дороге водители устроили разборку, один из них выстрелил

23 декабря 2016, 14:48 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Московская и Ибраимова водители устроили разборку на дороге, один из них выстрелил в другого. Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, инцидент произошел из-за того, что водители не поделили между собой дорогу. Сначала произошла словесная перепалка, потом произошла драка, после которой один из них достал из машины травматический пистолет и выстрелил в другого.

"Сейчас пострадавший водитель находится в больнице, стрелявшего отвезли в ГОМ № 10 для выяснения обстоятельств", — прокомментировали в ГУВД.