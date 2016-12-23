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В Бишкеке на дороге водители устроили разборку, один из них выстрелил

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399060-ru.html

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В столице Кыргызстана стреляли в водителя

23 декабря 2016, 14:48       Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Московская и Ибраимова водители устроили разборку на дороге, один из них выстрелил в другого. Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.
Как уточняется, инцидент произошел из-за того, что водители не поделили между собой дорогу. Сначала произошла словесная перепалка, потом произошла драка, после которой один из них достал из машины травматический пистолет и выстрелил в другого.
"Сейчас пострадавший водитель находится в больнице, стрелявшего отвезли в ГОМ № 10 для выяснения обстоятельств", — прокомментировали в ГУВД.

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