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Дорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352657_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399059-ru.html

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23 декабря 2016, 15:04       Комментарии

С промежутком около часа на автодорогу обрушились две лавины. Первое ЧП случилось около 9.30 утра на 224-м километре на спуске с перевала Ала-Бель. Примерно через час неподалеку произошел еще один снежный обвал. Образовавшиеся завалы тянутся на сотни метров, а их высота достигает 4 метров.
По данным МЧС, лавина повредила грузовой бус "Мерседес". Водитель и пассажиры не пострадали и были эвакуированы. Чрезвычайное ведомство сообщило, что к расчистке снежных завалов направлена техника и бригады Министерства транспорта.
В пресс-службе ведомства сообщили, что расчистка дороги близится к завершению. При этом в министерстве настоятельно призывают водителей отказаться от поездок по горным трассам, так как угроза схода лавин остается очень высокой.
В Чуйской, Таласской и Джалал-Абадской областях МЧС разворачивает пункты обогрева, где смогут получить помощь все, кто может оказаться в снежном плену и заторах.

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