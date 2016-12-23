Алмазбек Атамбаев и Хасан Роухани сделали заявления для прессы

23 декабря 2016, 13:55 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. По завершению переговоров в узком и расширенном составах Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, прибывший в страну с официальным визитом, сделали заявления для прессы. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе своего выступления Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что между Кыргызстаном и Ираном имеются традиционно дружественные отношения, основанные на тесных исторических и культурных связях, которые стали фундаментом для современных кыргызско-иранских отношений.

Глава государства отметил, что принимаемый сегодня документ - Программа долгосрочного сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном на 2016-2026 годы определяет конкретные контуры практического сотрудничества на предстоящие десять лет. "Уверен, что она поможет вывести взаимодействие между странами на новый уровень. В политическом плане между нашими странами нет никаких принципиальных разногласий. По многим вопросам актуальной международной повестки дня наши позиции близки и схожи", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент отметил, что важный итог состоявшихся переговоров - это единое мнение о необходимости активизации всего комплекса отношений между странами, в первую очередь в экономике. В этой связи Президент подчеркнул необходимость облегчения визового режима для граждан Кыргызстана и Ирана.

Глава государства коснулся вопросов участия Кыргызстана в интеграционных объединениях, отметив, что членство страны в Евразийском экономическом союзе позволяет беспошлинно экспортировать товары на территорию стран-членов организации. Кыргызстан также является участником системы преференций, который предоставлен Европейским союзом. "Необходимо создавать совместные предприятия в различных сферах экономики. Мы также намерены создать условия для развития логистики для взаимного передвижения товаров и услуг", - сказал Алмазбек Атамбаев, отметив необходимость скорейшего открытия авиарейса между Бишкеком и Тегераном.

Глава государства отметил, что также достигнута договоренность о совместном противодействии терроризму, религиозному экстремизму и подрывной деятельности. "Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. И отмечаем недопустимость отождествления терроризма или экстремизма с какой-нибудь нацией, культурой или религией. И недопустимость исламофобии", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Касаясь вопросов сотрудничества в рамках международных организаций, Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что Кыргызстан положительно относится к намерению Ирана получить статус в ШОС. "Мы выразили также совместный интерес к строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран". Могу добавить, что это будет одним из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что визит Президента Ирана в Кыргызстан открывает новую страницу в отношениях двух стран.

В свою очередь Президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием. "Прошлогодний визит Президента Алмазбека Атамбаева в Иран стал переломным моментом в истории отношений между двумя странами. И сегодня мы предпринимаем очень важный шаг для развития и укрепления сотрудничества между странами", - сказал Хасан Роухани.

"Политика, которую ведет Кыргызстан, - это политика независимости. Эта независимая политика очень важна и мы уважаем позиции Кыргызстана", - сказал Хасан Роухани.

Президент Ирана подчеркнул необходимость полной отмены виз для граждан двух стран, что будет способствовать активизации отношений между предпринимателями и взаимных бизнес-контактов. Он также отметил важность предоставления преференций в банковской системе, в системе таможенных пошлин.

"Мы также полностью поддерживаем инициативу о строительстве железной дороги, которая соединит страны региона: от Китая до стран Персидского залива. Мы убеждены, что это в интересах не только Кыргызстана и Ирана, но и всех стран региона", - сказал Хасан Роухани.

Президент Ирана также отметил важность создания свободной торговой зоны между Ираном и Кыргызстаном, который является членом Евразийского экономического союза. В этой связи Хасан Роухани выразил надежду на то, что в ходе ближайшего заседания Высшего евразийского экономического совета будут приняты хорошие решения.

Хасан Роухани поблагодарил Кыргызстан за постоянную поддержку Ирана в рамках международных организаций. Подчеркнул необходимость развития отношений между исследовательскими центрами, в области высоких технологий, в сфере сельского хозяйства.

Президент Ирана поблагодарил Президента Алмазбека Атамбаева за теплый прием и выразил надежду на дальнейшую активизацию двусторонних отношений по всему спектру вопросов.