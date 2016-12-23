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Премьер-министр КР поручил возобновить работу по привлечению молодых педагогов в отдаленных регионах страны

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399057-ru.html

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23 декабря 2016, 14:24       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства КР поручил возобновить работу, направленную на привлечение молодых специалистов, педагогов в отдаленных регионах страны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства отметил, что Министерству образования и науки Кыргызской Республикинеобходимо возобновить программы поддержки молодых учителей, которые решали проблемы с недостатком учителей в сельских школах, дошкольных и внешкольных образовательных организациях. При этом создать необходимые социально-бытовые условия для работы и обеспечить финансовую поддержку, которые полагаются работникам системы образования, здравоохранения в отдаленных регионах страны.
В ходе заседания Правительства КР, прошедшего 22 декабря, министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева проинформировала, что Министерством в настоящее время разрабатываются новые механизмы для привлечения молодых специалистов в регионы.

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