В рамках официального визита Президента Ирана в Кыргызстан состоялась церемония подписания двусторонних документов

23 декабря 2016, 14:37 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В рамках официального визита Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызстан в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В присутствии Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Ирана Хасана Роухани были приняты и подписаны следующие документы:

- Совместное заявление по итогам официального визита Президента ИРИ в КР;

- Программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ на 2016-2026 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством КР и Правительством ИРИ о сотрудничестве в сфере предупреждения борьбы с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социального развития КР и Министерством кооперации, труда и социального благосостояния ИРИ;

- Меморандум о намерениях сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского оборудования между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения ИРИ;

- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством информационных и телекоммуникационных технологий ИРИ и Государственным комитетом информационных технологий и связи КР;

- "Трехлетняя программа культурного обмена между Министерством культуры и исламской ориентации ИРИ и Министерством культуры, информации и туризма КР.