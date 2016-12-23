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В рамках официального визита Президента Ирана в Кыргызстан состоялась церемония подписания двусторонних документов

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399056-ru.html

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23 декабря 2016, 14:37       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В рамках официального визита Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в Кыргызстан в Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония подписания двусторонних документов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В присутствии Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Ирана Хасана Роухани были приняты и подписаны следующие документы:
- Совместное заявление по итогам официального визита Президента ИРИ в КР;
- Программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ на 2016-2026 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между Правительством КР и Правительством ИРИ о сотрудничестве в сфере предупреждения борьбы с незаконным производством, оборотом и употреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социального развития КР и Министерством кооперации, труда и социального благосостояния ИРИ;
- Меморандум о намерениях сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского оборудования между Министерством здравоохранения КР и Министерством здравоохранения ИРИ;
- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством информационных и телекоммуникационных технологий ИРИ и Государственным комитетом информационных технологий и связи КР;
- "Трехлетняя программа культурного обмена между Министерством культуры и исламской ориентации ИРИ и Министерством культуры, информации и туризма КР.

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