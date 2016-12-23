В.Корешков: "Стоят задачи внедрения документов ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям в регуляторную практику"

23 декабря 2016, 14:38 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялись заседания рабочих групп по регулированию обращения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) лекарственных средств и медицинских изделий. Участники заседаний рассмотрели подготовку новых документов в этих сферах и актуальные вопросы, связанные с началом правоприменения уже принятых нормативно-правовых актов Комиссии.

"Перед нами стоят первоочередные задачи, связанные с внедрением принятых Комиссией документов в регуляторную практику стран ЕАЭС, - отметил член Коллегии Комиссии (министр) по техническому регулированию Валерий Корешков, - разработкой Фармакопеи Союза, подготовкой пользовательских комплектов нормативной документации и переводом принятых документов на английский язык. Это позволит участникам рынка не только на территории Союза, но и за его пределами эффективно использовать принятую систему регулирования".

Министр ЕЭК подчеркнул, что фармацевтическая общественность, государственные уполномоченные органы четырех государств Союза и представители бизнеса ожидают ратификации Кыргызстаном протоколов о присоединении Армении к Соглашениям по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС. От решения киргизской стороны зависит вступление в силу документов Комиссии по лекарствам и медизделиям.

Участники заседания рабочей группы по лекарствам рассмотрели проекты документов Комиссии по надлежащей практике выращивания и сбора лекарственных растений, требованиям к качеству лекарственных препаратов из растительного сырья, требованиям к асептическим помещениям и руководство по валидации аналитических методик.

На заседании рабочей группы по медизделиям рассмотрены предложения и замечания к проектам положения о Консультативном комитете по медицинским изделиям ЕЭК и перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение соответствия медизделия Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них.

Пресс-служба ЕЭК