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В.Корешков: "Стоят задачи внедрения документов ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям в регуляторную практику"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1156...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399055-ru.html

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23 декабря 2016, 14:38       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялись заседания рабочих групп по регулированию обращения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) лекарственных средств и медицинских изделий. Участники заседаний рассмотрели подготовку новых документов в этих сферах и актуальные вопросы, связанные с началом правоприменения уже принятых нормативно-правовых актов Комиссии.
"Перед нами стоят первоочередные задачи, связанные с внедрением принятых Комиссией документов в регуляторную практику стран ЕАЭС, - отметил член Коллегии Комиссии (министр) по техническому регулированию Валерий Корешков, - разработкой Фармакопеи Союза, подготовкой пользовательских комплектов нормативной документации и переводом принятых документов на английский язык. Это позволит участникам рынка не только на территории Союза, но и за его пределами эффективно использовать принятую систему регулирования".
Министр ЕЭК подчеркнул, что фармацевтическая общественность, государственные уполномоченные органы четырех государств Союза и представители бизнеса ожидают ратификации Кыргызстаном протоколов о присоединении Армении к Соглашениям по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий в ЕАЭС. От решения киргизской стороны зависит вступление в силу документов Комиссии по лекарствам и медизделиям.
Участники заседания рабочей группы по лекарствам рассмотрели проекты документов Комиссии по надлежащей практике выращивания и сбора лекарственных растений, требованиям к качеству лекарственных препаратов из растительного сырья, требованиям к асептическим помещениям и руководство по валидации аналитических методик.
На заседании рабочей группы по медизделиям рассмотрены предложения и замечания к проектам положения о Консультативном комитете по медицинским изделиям ЕЭК и перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение соответствия медизделия Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них.
Пресс-служба ЕЭК

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