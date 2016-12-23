Узарбек Жылкыбаев: В Кыргызстане по любому поводу поднимают ажиотаж, а результатов нет

23 декабря 2016, 14:22 Комментарии

"В нашем обществе по любому поводу поднимаем ажиотаж, делая себе антирекламу, а результата нет, через 15 дней все забывается", - сказал на встрече без галстуков с журналистами депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, в турсезоне 2016 года было меньше туристов из Казахстана по сравнению с предыдущими годами.

"Некоторые в социальных сетях это связали с тем, что строилась дорога Балыкчи - Корумду и туристы не хотели ехать. На самом деле это связано с экономическими проблемами в соседней стране", - сказал депутат.

Как он отметил, в Казахстане по сравнению с прошлым годом упал курс тенге по отношению к доллару, и жителям стало трудно выезжать за рубеж.

"В этом году среднесуточная стоимость пребывания на Иссык-Куле была $30, в 2015 году это составляло 4,5 тысячи тенге, в нынешнем году этот показатель приравнялся к 11 тысячам тенге, и людям стало труднее выезжать", - сказал депутат.