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Узарбек Жылкыбаев: В Кыргызстане по любому поводу поднимают ажиотаж, а результатов нет

Источник:
http://24.kg/vlast/42228_uzarb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399054-ru.html

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23 декабря 2016, 14:22       Комментарии

"В нашем обществе по любому поводу поднимаем ажиотаж, делая себе антирекламу, а результата нет, через 15 дней все забывается", - сказал на встрече без галстуков с журналистами депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев.
По его словам, в турсезоне 2016 года было меньше туристов из Казахстана по сравнению с предыдущими годами.
"Некоторые в социальных сетях это связали с тем, что строилась дорога Балыкчи - Корумду и туристы не хотели ехать. На самом деле это связано с экономическими проблемами в соседней стране", - сказал депутат.
Как он отметил, в Казахстане по сравнению с прошлым годом упал курс тенге по отношению к доллару, и жителям стало трудно выезжать за рубеж.
"В этом году среднесуточная стоимость пребывания на Иссык-Куле была $30, в 2015 году это составляло 4,5 тысячи тенге, в нынешнем году этот показатель приравнялся к 11 тысячам тенге, и людям стало труднее выезжать", - сказал депутат.

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