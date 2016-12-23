Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

О стрельбе между бишкекчанами в центре столицы рассказал очевидецО стрельбе между бишкекчанами в центре столицы рассказал очевидецИнженер борта №1 об отказе двигателя, о зарплате и любви к небуИнженер борта №1 об отказе двигателя, о зарплате и любви к небу

Айтмамат Назаров: Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей

Источник:
http://24.kg/vlast/42229_aytma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399053-ru.html

Похожие новости

Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога

По Кыргызстану ночью до 17 градусов мороза, днем возможен слабый снег — прогноз погоды на 24 декабря

В столице Кыргызстана стреляли в водителя

В рамках официального визита Президента Ирана в Кыргызстан состоялась церемония подписания двусторонних документов

Узарбек Жылкыбаев: В Кыргызстане по любому поводу поднимают ажиотаж, а результатов нет

23 декабря 2016, 14:29       Комментарии

Некоторые кыргызстанки берут гражданство России, чтобы получить деньги за рождение детей. Об этом на встрече без галстуков с журналистами сказал депутат парламента КР Айтмамат Назаров.
По его словам, сейчас в республике разрабатывают законопроект, предусматривающий выплату 50 тысяч сомов за рождение ребенка.
"Подобные законы есть в других странах, например в России. Надеемся, что Жогорку Кенеш его поддержит, потому что если документ примут, многие молодые семьи получат существенную поддержку. Иначе будем и дальше наблюдать, как наши женщины уезжают в Россию, чтобы родить там. А это влияет на демографию", - сказал член парламента.
Однако с мнением депутата не согласился его коллега Узарбек Жылкыбаев. Он считает, что проект не пройдет, так как нет источника финансирования.
"Нет надобности поднимать рождаемость такими законами. С демографией у нас все нормально, да и денег в бюджете нет. Сначала давайте добьемся, чтобы сделать бесплатными роды. Ведь в родильных домах при родах отдаем минимум $100", - сказал депутат.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум