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Водитель катался по терминалу аэропорта Казани. Его не могли остановить

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42231_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399051-ru.html

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23 декабря 2016, 14:45       Комментарии

В Сети появилось видео с камер наблюдения, где видно, как автомобиль ездит по терминалу казанского аэропорта, а сотрудники ГИБДД преследуют его пешком и пытаются остановить руками.
В итоге машина пробила стеклянную стену и выехала на улицу, где полицейские и задержали мужчину.
Инцидент произошел вечером 21 декабря. По данным полицейских, водитель был под воздействием наркотиков. За рулем машины находился 40-летний Руслан Нуртдинов, бывший следователь УВД из Набережных Челнов. Сейчас он работает в охранном бизнесе.
Суд арестовал его на 15 суток за хранение наркотиков. Кроме того, на него завели два уголовных дела: за нападение на полицейских и причинение вреда чужому имуществу. Аэропорт оценил ущерб в шесть миллионов рублей.
О наказании для сотрудников полиции и службы безопасности аэропорта, которые допустили, что по терминалу как минимум пять минут ездил автомобиль, не сообщается.

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