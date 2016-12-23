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Новости Кыргызстана

В Бишкеке на дороге водители устроили разборку, один из них выстрелилВ Бишкеке на дороге водители устроили разборку, один из них выстрелилВодитель катался по терминалу аэропорта Казани. Его не могли остановитьВодитель катался по терминалу аэропорта Казани. Его не могли остановить

В столице Кыргызстана стреляли в водителя

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399050-ru.html

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О стрельбе между бишкекчанами в центре столицы рассказал очевидец

23 декабря 2016, 14:47       Комментарии

В центре Бишкека возле центральной мечети ранен водитель. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.
Уточняется, по улице Московская, примерно в 11.30 между двумя водителями, 1989 года рождения, возникла перепалка, он не поделили дорогу. Позже она переросла в драку. За одного из водителя вступилась супруга, сидевшая в машине.
"Один из конфликтующих достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время пострадавший в больнице, а подозреваемый в УВД Свердловского района дает показания", - добавили в МВД.
Обстоятельства инцидента выясняются.

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