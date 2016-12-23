В столице Кыргызстана стреляли в водителя

23 декабря 2016, 14:47 Комментарии

В центре Бишкека возле центральной мечети ранен водитель. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, по улице Московская, примерно в 11.30 между двумя водителями, 1989 года рождения, возникла перепалка, он не поделили дорогу. Позже она переросла в драку. За одного из водителя вступилась супруга, сидевшая в машине.

"Один из конфликтующих достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время пострадавший в больнице, а подозреваемый в УВД Свердловского района дает показания", - добавили в МВД.

Обстоятельства инцидента выясняются.