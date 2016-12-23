Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега (видео и фото)

23 декабря 2016, 14:36 Комментарии

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" проводят работы по очистке тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов и городских дорог от снега, сообщает 23 декабря пресс-служба столичной мэрии.

Также в штатном режиме с раннего утра по городу работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ). Для более эффективной работы по уборке снега увеличено количество спецтехники, на линии работают 28 снегоуборочных машин. Для уборки тротуаров и дорожного полотна задействованы 20 работников дорожно-эксплуатационного управления, а также 510 дворников столичных районов.

На отсыпку уже израсходовано 220 тонн песка и более 24 тонны соли. Работы по уборке продолжаются.

Заявки по уборке мусора, заломов веток и уборке наледи в общественных местах мэрия Бишкека просит горожан отправлять заявки с фотографиями на номера телефонов через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.