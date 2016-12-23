ГРС презентовала донорам биометрические паспорта

23 декабря 2016, 14:17 Комментарии

Государственная регистрационная служба презентовала донорскому сообществу эскизы электронных биометрических паспортов и Стратегию развития Cлужбы до 2018 года.

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев рассказал, что в ноябре 2015 года партнерам по развитию была презентована rонцепция второго этапа внедрения Единого государственного реестра населения (ЕГРН).

"По итогам 2016 года благодаря поддержке gрезидента Алмазбека Атамбаева и доноров на реализацию второй концепции Единого государственного реестра были привлечены порядка 1 млрд сомов. Сегодня вы видите результат работы. Мы вместе с вами прошли больше половины пути. Надеемся на вашу поддержку в завершении начатых работ", – сказал Сарпашев.

По его словам, совершенствование государственной регистрационной системы и оказываемых услуг населению, а также улучшение инфраструктуры являются основными задачами ГРС до 2018 года.

Он также подчеркнул, что с весны 2017 года начнется выдача электронных биометрических паспортов.

По его словам, в рамках реализации ЕГРН запущены 19 автоматизированных информационных систем – АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт", АИС "Адресно справочное бюро", "Адресный регистр", "Тестирование водительского состава", "Онлайн аукцион" и другие. Все эти автоматизированные информационные системы являются инструментами электронного правительства.

"Ежегодно около 2 млн человек получают разные виды государственных услуг в системе ГРС. Поэтому для каждого гражданина самым главным является быстрое и качественное получение государственных услуг. Именно биометрические паспорта позволяют гражданам быстро и качественно получать государственные услуги. Биометрический паспорт – это ключ каждого гражданина в базу данных. Если у гражданина на руках имеется такой ключ, он быстро получит все необходимые ему услуги. Если же у него на руках не будет ключа к своим же данным, то ему придется доказать это путем различных справок, то есть бюрократией. Преимущества биометрии – это, прежде всего, удобство, безопасность, экономия времени и возможность получать государственные услуги качественно и оперативно", – сказал Сарпашев.

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