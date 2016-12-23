Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Немецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больнымНемецкие врачи провели в Бишкеке восстановительные операции ожоговым больнымГражданам приходится платить по 100 долларов за роды, - депутатГражданам приходится платить по 100 долларов за роды, - депутат

Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352647_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399046-ru.html

Похожие новости

Дорога Бишкек - Ош перекрыта лавинами. Трассу расчищают, но ездить опасно

В рамках "Безопасного города" должны были установить 1,7 тыс. видеокамер, но установили всего пару, - Гражданский союз "За реформы и результат"

Президент Кыргызстана обсудит с главой Ирана вопросы региональной безопасности

Институт омбудсмена: Женщины Кыргызстана не знают о своих репродуктивных правах

Глава Госкадровой службы Н.Момуналиев назвал размер своей заработной платы

23 декабря 2016, 13:49       Комментарии

Британский химик Катрин Харкап перечислила наиболее опасные продукты и украшения естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.
Рейтинг возглавляет марципан - смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Миндаль содержит амигдалин, который, попав в кишечник, превращается в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь, однако летальный исход у человека может спровоцировать употребление минимум 35 килограммов марципана за раз. Харкап отмечает, что орехи горького миндаля представляют большую опасность, чем марципан.
Второе место в списке занимает мускатный орех. Злоупотребление им может спровоцировать появление галлюцинаций и тахикардии, а также сопровождаться зрительными нарушениями, тошнотой и потерей сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится мирисцитин, который по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление 1,5 ядра ореха.
Третье место в рейтинге занимает омела, которая часто используется в качестве украшения для рождественского стола. В ней содержится форатоксин - вещество, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.
Кроме того, Харкап отметила опасность еще одного вида растений, используемых в качестве украшений - молочая красивейшего. Повреждение его листьев и стеблей приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум