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Дональд Трамп не хотел бы видеть знаменитостей на своей инаугурации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352648_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399045-ru.html

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В рамках "Безопасного города" должны были установить 1,7 тыс. видеокамер, но установили всего пару, - Гражданский союз "За реформы и результат"

23 декабря 2016, 13:53       Комментарии

На инаугурации должны присутствовать простые люди, а не знаменитости. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
"Так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари - ничего. Мне нужен народ!" - написал Трамп.
The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.
15 декабря стало известно, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко, которая исполнит американский гимн.
Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября. 19 декабря на голосовании выборщиков республиканец получил 304 голоса, его соперница от Демпартии Хиллари Клинтон - 227 голосов.
Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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