Дональд Трамп не хотел бы видеть знаменитостей на своей инаугурации

На инаугурации должны присутствовать простые люди, а не знаменитости. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари - ничего. Мне нужен народ!" - написал Трамп.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

15 декабря стало известно, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко, которая исполнит американский гимн.

Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября. 19 декабря на голосовании выборщиков республиканец получил 304 голоса, его соперница от Демпартии Хиллари Клинтон - 227 голосов.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января.