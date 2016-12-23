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Китаец 25 лет колол орехи ручной гранатой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352650_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399043-ru.html

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23 декабря 2016, 14:10       Комментарии

Житель деревни в китайской провинции Шэньси принес в местный полицейский участок ручную гранату, сообщает Медуза.
中国陕西安康市紫阳县东木镇一名冉姓村民日前到派出所，主动向警方上缴其一直用来砸开核桃的"工具"。警方收到后大吃一惊，发现该"工具"竟是一枚67式手榴弹。该手榴弹虽然已经没有引线装置，但内部仍可能存有炸药。https://t.co/drAspYbEXH pic.twitter.com/2lMFKbNjSU
- 南洋商报eNanyang (@nanyangpress) 20 декабря 2016 г.
По словам мужчины по фамилии Жань, граната оказалась у него в 1991 году. Он не знал, что это, и на протяжении 25 лет колол гранатой грецкие орехи. Как рассказал Жань, ему показалось, что непонятная металлическая штуковина хорошо подходит для этого.
В начале декабря мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань узнал, что он колол орехи ручной гранатой, которая могла его убить. После этого он решил отнести гранату в полицию, где его назвали "безрассудным".

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