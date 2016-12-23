Китаец 25 лет колол орехи ручной гранатой

23 декабря 2016, 14:10 Комментарии

Житель деревни в китайской провинции Шэньси принес в местный полицейский участок ручную гранату, сообщает Медуза.

中国陕西安康市紫阳县东木镇一名冉姓村民日前到派出所，主动向警方上缴其一直用来砸开核桃的"工具"。警方收到后大吃一惊，发现该"工具"竟是一枚67式手榴弹。该手榴弹虽然已经没有引线装置，但内部仍可能存有炸药。https://t.co/drAspYbEXH pic.twitter.com/2lMFKbNjSU

- 南洋商报eNanyang (@nanyangpress) 20 декабря 2016 г.

По словам мужчины по фамилии Жань, граната оказалась у него в 1991 году. Он не знал, что это, и на протяжении 25 лет колол гранатой грецкие орехи. Как рассказал Жань, ему показалось, что непонятная металлическая штуковина хорошо подходит для этого.

В начале декабря мужчина увидел памятку о запрете хранить у себя дома огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Из нее Жань узнал, что он колол орехи ручной гранатой, которая могла его убить. После этого он решил отнести гранату в полицию, где его назвали "безрассудным".