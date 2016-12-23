Как будет выглядеть новый биометрический паспорт показала ГРС

23 декабря 2016, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Государственная регистрационная служба при презентовала донорскому сообществу эскизы электронных биометрических паспортов, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев рассказал, что, начиная с весны 2017 года начнется выдача электронных биометрических паспортов. Электронные биометрические паспорта будут внедряться в рамках Единого государственного реестра населения (ЕГРН).

© Фото / пресс-служба ГРСГосударственная регистрационная служба при презентовала донорскому сообществу эскизы электронных биометрических паспортов Он отметил, что ежегодно около двух миллионов человек получают разные виды государственных услуг в системе ГРС. Поэтому для каждого гражданина самым главным является быстрое и качественное получение государственных услуг.

"Именно биометрические паспорта позволяют гражданам быстро и качественно получать государственные услуги. Биометрический паспорт - это ключ каждого гражданина в базу данных. Если у гражданина на руках имеется такой ключ он быстро получит всю необходимые ему услуги. Если же у него на руках не будет ключа к своим же данным, то ему придется доказать это путем различных справок, то есть бюрократией", - сказал Сарпашев.

По его словам, преимущества биометрии - это прежде всего удобства, безопасность, экономия времени и возможность получать государственные услуги качественно и оперативно.

Также в данное время в рамках реализации ЕГРН в системе ведомства запущены 19 автоматизированных информационных систем. Например, АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт", АИС "Адресно справочное бюро", "Адресный регистр", "Тестирование водительского состава", "Онлайн аукцион" и другие. Все эти автоматизированные информационные системы являются инструментами электронного правительства.