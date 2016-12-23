Инженер борта №1 об отказе двигателя, о зарплате и любви к небу

23 декабря 2016, 14:25 Комментарии

Но, чтобы поднять в небо высокотехнологичный самолет, работы только пилота недостаточно. Следить за качеством полета, устранять и предотвращать неисправности на борту и предотвращать аварии - это труд бортинженера.

С Рустамом Жусупбековым, бортинженером президентского самолета, побеседовала корреспондент Sputnik Кыргызстан Гульдана Талантбекова.

- В моем понимании бортинженер - это человек, который переключает всякие там кнопки и следит за цветными лампочками. В чем же на самом деле заключается ваша работа?

- Название профессии идет с тех времен, когда самолеты были винтовыми. Сегодняшний лайнер - это суперсовременный аппарат, где всем управляет компьютер.

Под нашим контролем вся техническая часть судна, мы же устраняем и неполадки.

Я во время полета сижу рядом с командиром и контролирую работу двигателей, силовых систем, состояние оборудования. На лайнере, на котором я сейчас летаю, три двигателя, и их работа под моим контролем.

При возникновении нештатной ситуации, неисправностей первым делом докладываю командиру. Только после его указаний устраняю по возможности неисправность. Так что безотказная работа воздушного судна - это заслуга бортинженера.

- Думаю, что поломка двигателя в небе - это очень страшно. А вы сталкивались с такой ситуацией?

- В 1992 году на грузовом самолете ИЛ-72 летел в Дубай. На полпути, когда летели уже над Ираном, один из двигателей начал нестабильно работать и машину стало трясти.

Как выяснилось, произошел отказ первой гидросистемы и ее давление опустилось до нуля. Доложил командиру о ситуации. Он решил возвращаться в Бишкек. Я почувствовал, что его голос дрогнул. Хорошо, что мы летели на грузовом, а не на пассажирском судне.

Конечно, можно было приземлиться в иранском аэропорту, но тогда бы возникли трудности с запчастями.

- А с аварийными ситуациями сталкивались?

- Как-то раз летели на ТУ-134 в Челябинск. Тогда в нашу команду прислали дополнительного командира. А он таким веселым, разговорчивым оказался. Весь полет что-то рассказывал, смешил нас. В один момент он случайно нажал клавишу пульта управления вибрацией, и вдруг загорелась аварийное табло "Отказ всех двигателей".

Понервничали мы тогда, конечно, сильно. К счастью, нам удалось оперативно устранить неполадки.

Такие случаи называются "ложной тревогой". Слава Богу, не попадал в настоящую аварию. И думаю, не надо. Не стоит думать, что чем старее самолет, тем он ненадежнее. Если своевременно проводить ремонт и замену оборудования, то современный лайнер - это самое надежное средство передвижения в мире.

Обо всех неполадках в первую очередь докладывается командиру, экипаж строго следует его указаниям и принимает необходимые меры. Но если честно, почти 80 процентов всех авиакатастроф так или иначе связаны с пилотами и экипажем.

- Когда на земле идет снежная буря, все прячутся по домам. А как стихия влияет на полет?

- О предсказаниях синоптиков экипажи должны быть извещены заранее. Если ожидаются плохие погодные условия, командир самолета никогда не пойдет на риск.

Но если ты уже в небе, принимаются другие решения - или облететь бурю, или идти в "болтанку".

- Но самолет же ведут и наземные службы...

- Совершенно верно. Был у меня один случай. Мы собирались приземлиться в аэропорту Дубая и, как полагается, держали определенную дистанцию с самолетом, который первый идет на посадку.

Вдруг позади нас оказался огромный Боинг-747. В доли секунды нам удалось снизить высоту и уйти от столкновения, пропустив лайнер над собой. Так что и диспетчеры могут ошибаться.

- А сейчас на каком судне летаете?

- На советском самолете Ту-154, который принадлежит правительству. В экипаже два пилота и два бортинженера. Пилот борта №1 - Турар Исмаилов, а главный штурман - его отец Таалай Исмаилов. Бортинженеры лайнера - я и мой коллега.

Самолет своевременно ремонтируется и тщательно проходит все проверки, ведь он перевозит президента и членов правительства Кыргызстана.

- Все думают, что летчики прилично зарабатывают. Это так?

- Нормально платят. На жизнь не жалуюсь (смеется). Специалисты-бортинженеры в нынешнее время в "дефиците", так как многое сейчас автоматизировано. Но наши зарплаты не стоит сравнивать с заработком сотрудников международных авиакомпаний.

- Свои полмира уже облетели?

- Побывал во многих странах, но в США, Австралии и Японии еще не был. Хотелось бы и там побывать.

- Ваш самый длительный полет?

- Сейчас время полетов значительно сократилось, долететь, например, до Оша можно за 40 минут. Самый длинный маршрут я проделал на ИЛ-76 из Бишкека в Судан - тогда пришлось лететь 10 часов.

- А почему вы стали бортинженером, а не пилотом?

- Я мечтал о небе, как все мальчишки, и планировал стать пилотом. Но мне не хватило одного года, чтобы попасть в летний вуз, так как школу я окончил в 17, а туда принимали с 18 лет.

Тогда по совету родителей поступил в авиационный институт по специальности "бортинженер".

После обретения Кыргызстаном независимости летал на грузовом ИЛ-76. Тогда все были "челноками", а мы эти грузы возили на 50-тонном самолете.

Потом тот лайнер продали, и я начал работать на частных самолетах. Позже перевелся в президентский экипаж.

- Сын пошел по вашим стопам?

- Да. Видимо, на него повлияло то, что с малых лет он со мной часто летал. После школы заявил, что пойдет учиться на пилота. Сейчас он командир Boeing.

- Пять лет назад в Минске потерпел крушение ЯК-42 с хоккейной командой на борту. В катастрофе погибли 44 человека, выжил только бортинженер Александр Сизов. Несмотря на трагедию, он не ушел из профессии, потому что "очень много отдал ей". Неужели работа бортинженера так интересна?

- Сама работа в небе притягивает. Если какое-то время не летаешь, чувствуешь, что чего-то не хватает.

Если ты на земле - тянет в небо, к облакам (смеется), а в небе думаешь о земле, о близких.

В небе сложностей много - стрессы, вред здоровью и так далее. Конечно, проходим медобслуживание. Но есть страх, что врачи могут попросить "сойти на землю".

- Стрессы? Что, экипаж ругается?

- Да, такое не редкость - мы ведь тоже люди. Настроение экипажа играет большую роль в полете. Во время двух-трехчасового рейса такое не случается, а вот когда находишься в небе больше времени, стресс дает о себе знать. В таких случаях даже шутки становятся не по душе. Поэтому стрессоустойчивость - важный элемент при отборе экипажа.