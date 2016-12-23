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О стрельбе между бишкекчанами в центре столицы рассказал очевидец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399040-ru.html

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23 декабря 2016, 14:31       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Очевидец стрельбы рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что произошло на улице Московской в Бишкеке.
По его словам, ЧП случилось в 11.35 неподалеку от улицы Ибраимова. Во двор стала поворачивать машина, когда дорогу ей перегородило другое авто. По словам очевидца, между водителями произошел конфликт.
"Из первой машины выбежала женщина и начала защищать своего мужа. Водитель второго автомобиля перекинулся на нее, тогда ее муж выстрелил в него", - отметил очевидец.
Свидетель происшествия рассказал: задержанный мужчина заявил милиции, что защищал беременную жену.
Пресс-служба ГУВД Бишкека и Станция скорой помощи пока не доступны для комментариев.

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