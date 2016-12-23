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СМИ: при пожаре в высотке Нью-Йорка пострадали 24 человека

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399038-ru.html

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23 декабря 2016, 14:03       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Число пострадавших при пожаре в жилом высотном здании в центре Нью-Йорка достигло 24 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Fox News.
Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек.
Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени (01.00 пятницы мск) в 33-этажном доме в районе Верхний Вест-Сайд.
Как сообщило пожарное управление Нью-Йорка, шесть человек серьезно пострадали. Среди пострадавших семилетняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Телеканал сообщает, что ее реанимировали, и сейчас ее состояние стабильно.
Через два часа пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом.
Ранее сообщалось, что пламя охватило третий и четвертый этажи здания, но из-за открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.
Источник РИА Новости

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