СМИ: при пожаре в высотке Нью-Йорка пострадали 24 человека

23 декабря 2016, 14:03 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Число пострадавших при пожаре в жилом высотном здании в центре Нью-Йорка достигло 24 человек, двое находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек.

Возгорание произошло в четверг около 17.00 по местному времени (01.00 пятницы мск) в 33-этажном доме в районе Верхний Вест-Сайд.

Как сообщило пожарное управление Нью-Йорка, шесть человек серьезно пострадали. Среди пострадавших семилетняя девочка, у которой случилась остановка сердца. Телеканал сообщает, что ее реанимировали, и сейчас ее состояние стабильно.

Через два часа пожарным удалось справиться с огнем, они продолжают проверять здание этаж за этажом.

Ранее сообщалось, что пламя охватило третий и четвертый этажи здания, но из-за открытых окон и сильного ветра густой черный дым окутал здание вплоть до верхних этажей. Пожарные просят жителей соседних домов не открывать окна, чтобы избежать задымления.

Источник РИА Новости